Mala i srednja poduzeća su temelji gospodarstva eurozone. Kakvu će korist hrvatski poduzetnici i tvrtke od mikro do srednjih poduzeća imati od uvođenja eura? Hoće li se jedinstvenom valutom doista smanjiti troškovi njihova poslovanja za pet posto, hoće li poduzetnicima doista rasti prihodi, hoće li oni taj novac ulagati u konkurentnost svojih tvrtki, u povećanje plaća, nabavu novih i boljih tehnologija... Na ova, i mnoga druga pitanja o euru, 27. listopada na velikoj konferenciji 24sata u Hrvatskoj obrtničkoj komori odgovarat će ministar financija Zdravko Marić, guverner HNB-a Boris Vujčić, hrvatski poduzetnici, obrtnici i ekonomski stručnjaci.

Konferencija koja će biti organizirana na platformi Kvaka24, medijskom biznis-projektu 24sata za mikro, male i srednje poduzetnike, a osim ključnih pitanja o euru, o tome što ta valuta donosi državi, a što običnim ljudima, raspravljat će se i o kamatnim stopama koje uvođenje eura donosi, o ukidanju valutnog rizika, o nestanku troškova zamjene valuta, lakšoj usporedbi cijena. No, otvoreno će se raspravljati i mogućem rastu cijena za obične građane, o tome hoće li standard biti niži, hoće li doista uvođenje eura potaknuti investicije i međunarodnu razmjenu...

Nije tajna da je u svim zemljama koje su prije Hrvatske uvodile euro vladao strah od inflacije zbog nove valute. Službeni podaci HNB-a pokazuju kako je percepcija građana o inflaciji bila puno veća od realnosti. Zadnja je euro uvela Litva gdje je percepcija javnosti o inflaciji bila 60 posto da bi nakon uvođenja pala na nulu.

Litva je svoju monetarnu preobrazbu doživjela 2015. godine od kada su im bruto plaće samo rasle i do danas su u tom periodu porasle za 59 posto. Paralelno su rasle i cijene proizvoda, ali u puno manjem postotku. Godinu dana prije Litve euro je uvodila Letonija gdje nije bilo nikakvih iznenađenja po pitanju inflacije niti percepcije građana. Plaće njihovim građanima su u posljednjih pet godina porasle za 67 posto, a cijene su narasle za 10 posto.

Strah od uvođenja eura vladao je i u Estoniji koja je jedinstvenu valutu uvela još 2011. Plaće su im od tada porasle 74 posto, a cijene 25 posto do danas. Nama najbliža Slovenija imala je na početku uvođenja eura 2007. rast cijena, no realno su one do danas rasle 26 posto, ali su i plaće porasle za 48 posto. Spomenute zemlje imaju iskustvo da su s uvođenjem eura rasle cijene frizerskih usluga, popravaka stambenih objekata, kućanskih uređaja, cijene u restoranima i kod privatnih stomatologa.

Zbog lošeg iskustva sa švicarcima, ali i velikih financijskih zaduženja malih i srednjih poduzeća, mnogi se opravdano pitaju što će se dogoditi s kreditima. Je li ih pametnije imati u kunama ili eurima, tko će kontrolirati konverziju te hoće li biti naknadnih nepredviđenih troškova koje će lupiti po džepu tvrtke i građane, samo su još neka od pitanja o kojima će eminentni stručnjaci govoriti na 1. biznis konferenciji 27. listopada u Hrvatskoj obrtničkoj komori u organizaciji 24sata i platforme Kvaka24.