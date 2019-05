Na traktoru je putovao 21 sat: "Stao sam samo zbog kazne"

Bogdan Zaklan-Čači (23) u Njemačkoj je kupio traktor. Kad je čuo da bi ga prijevoz stajao oko 1500 eura te da bi za povoljniji, od 600 eura, čekao 20 dana, odlučio ga je sam dovesti u Hrvatsku.

Osim uštede novca, Bogdanovu pothvatu kumovala je oklada s prijateljem, i to u večeru. Ovaj student ekonomije i vlasnik seoskog imanja u Krbavici kaže da se njegovoj odluci nisu mogle načuditi ni djelatnice koje su mu izdavale probne tablice. U dva dana na traktoru je proveo 21 sat. Prešao je oko 700 kilometara uz maksimalnu brzinu od 47 km/h.

- Krenuo sam u srijedu i vozio cijeli dan. Stao sam samo na benzinskoj postaji i kad sam platio kaznu. Bilo je dijelova na kojima sam vozio 20 km/h. Iza mene su se stvarale kolone, ali nisam dopustio da bude više od deset auta. U tim slučajevima bih se pomaknuo s ceste i propustio ih. U znak podrške ljudi su me pozdravljali, mahali mi, svirali, a bio je i poneki nervozni vozač kojem sam smetao - priča Bogdan.

Policija nije reagirala sve dok nije napravio prekršaj. U Austriji je ušao u tunel namijenjen samo za osobna vozila.

- Navigacija me navela na taj put. Na izlazu me zaustavila policija, a kad sam im objasnio da nisam znao i da me navela navigacija, izišli su mi u susret i naplatili najblažu kaznu od 35 eura - rekao je Bogdan.

Prenoćio je u Ljubljani, gdje mu živi majka. U četvrtak je iz Slovenije nastavio put Korenice.

- Nije mi teško voziti traktor, ponovio bih ovu avanturu, a i uštedio sam novac. Na put, cestarine, gorivo i kaznu potrošio sam 500 eura. No najviše me veseli doček prijatelja u Korenici i fešta - zaključio je Bogdan.

