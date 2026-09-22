Na tramvajskim stanicama u Zagrebu osvanula jaka poruka

ZET je povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama poslao snažnu poruku Zagrepčanima. Na informacijskim zaslonima tramvajskih stajališta, na kojima se inače prikazuju vremena dolaska vozila, osvanuo je natpis: "Stop nasilju nad ženama".

Nacionalni dan obilježava se 22. rujna u spomen na tragičan događaj iz 1999. godine, kada je na Općinskom sudu u Zagrebu Mato Oraškić ubio svoju suprugu Gordanu Oraškić, sutkinju Ljiljanu Hvalimirović i odvjetnicu Hajru Prohić te teško ranio sudsku zapisničarku Stanku Cvetković.

Foto: 24sata

Taj je zločin, koji se dogodio prije 27 godina, postao jedan od najstrašnijih simbola nasilja nad ženama u Hrvatskoj. Hrvatski sabor 2004. godine proglasio je 22. rujna Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, s ciljem podizanja svijesti o tom problemu i upozoravanja da nasilje nije privatna stvar, nego odgovornost cijelog društva.