Na valu politike antivaksera Kennedyja juniora promijenili kalendar cijepljenja djece!

Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) formalno su odobrili veliku promjenu u kalendaru cijepljenja djece, ukidajući dugogodišnju preporuku da sva novorođenčad primi cjepivo protiv hepatitisa B unutar 24 sata od rođenja. Ova odluka, donesena 16. prosinca, označava nagli prekid medicinske prakse stare više od 30 godina i izazvala je oštru osudu i pobunu vodećih pedijatara i zdravstvenih organizacija diljem SAD-a.

Odluka je donesena na preporuku savjetodavnog odbora koji je imenovao ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., dugogodišnji skeptik prema cjepivima. Dok iz administracije poručuju da roditeljima vraćaju "informirani pristanak", medicinska struka upozorava na katastrofalne posljedice i porast broja infekcija opasnom bolešću.

Foto: Evelyn Hockstein

Kraj 30-godišnje prakse

Od 1991. godine, zdravstveni dužnosnici u SAD-u preporučivali su univerzalno cijepljenje sve novorođenčadi protiv hepatitisa B, s prvom od tri doze koja se daje odmah nakon rođenja. Ta je praksa, prema podacima, smanjila broj infekcija među djecom i mladima za čak 99 posto.

Prema novim smjernicama, cjepivo pri rođenju trebale bi primiti samo bebe čije su majke pozitivne na hepatitis B ili čiji je status nepoznat. Za svu ostalu novorođenčad, čije su majke negativne na hepatitis B, CDC sada savjetuje roditeljima da se konzultiraju s liječnikom i sami odluče o cijepljenju. Ako se odluče za cijepljenje, ali ne odmah po rođenju, agencija preporučuje da se prva doza da tek nakon navršena dva mjeseca života.

"Vraćamo ravnotežu informiranog pristanka roditeljima čija novorođenčad ima mali rizik od zaraze hepatitisom B", stoji u priopćenju Jima O'Neilla, vršitelja dužnosti direktora CDC-a.

Foto: Annie Rice

Liječnici i stručnjaci digli glas: 'Nećemo slušati CDC'

Ova je promjena izazvala pobunu u medicinskoj zajednici. Brojne bolnice, regionalni zdravstveni savezi i udruge, uključujući utjecajnu Američku akademiju za pedijatriju (AAP), odbacili su nove preporuke i najavili da će nastaviti cijepiti svu novorođenčad prema dosadašnjoj, znanstveno utemeljenoj praksi.

​- Ova preporuka ignorira znanost. Činjenica da bi vršitelj dužnosti direktora CDC-a ovo potpisao samo potvrđuje da više nisu predani preporukama za poboljšanje zdravlja temeljenim na znanosti - izjavila je dr. Emily Landon, stručnjakinja za zarazne bolesti sa Sveučilišta u Chicagu.

S njom se slažu i kolege iz drugih bolnica.

​- Prvi put u karijeri duboko sam zabrinut da se ne mogu u potpunosti osloniti na preporuke CDC-a. Moja je dužnost prema mojim pacijentima i nastavit ću se oslanjati na svoju obuku i najbolje dostupne dokaze - rekao je dr. Stephen Patrick, neonatolog iz Dječje bolnice u Atlanti.

'Povećat će se broj zaraza'

Stručnjaci upozoravaju da "individualno odlučivanje", kako CDC naziva novu politiku, može izložiti više djece opasnom virusu i dovesti do toga da sve više obitelji odustaje od cijepljenja. Hepatitis B može uzrokovati teške bolesti jetre, uključujući cirozu i rak, a prenosi se krvlju i drugim tjelesnim tekućinama, često od osoba koje ni ne znaju da su zaražene.

​- Ovo će dovesti do porasta broja infekcija među djecom koje smo mogli spriječiti. Roditelji više neće znati kome vjerovati - upozorila je Michaela Jackson iz Zaklade za hepatitis B.

Prije uvođenja univerzalnog cijepljenja pri rođenju, u SAD-u je godišnje bilo zaraženo oko 30.000 djece. Čak 90% beba zaraženih pri rođenju razvije kronični hepatitis B, a oko 25 posto njih umire prerano od posljedica bolesti.

Politička pozadina odluke

Kritičari ističu da je odluka politički motivirana. Savjetodavni odbor za imunizacijsku praksu (ACIP), koji je dao preporuku, u potpunosti je promijenjen dolaskom Kennedyja na čelo ministarstva. On je, tvrde izvori, osobno odabrao nove članove koji dijele njegove skeptične stavove o sigurnosti cjepiva.

Nova preporuka, tvrdi dr. Ravi Jhaveri iz Dječje bolnice Lurie u Chicagu, ignorira lekcije iz prošlosti.

​- Pretpostavlja se da možemo točno predvidjeti tko je zaražen i tko će biti izložen u budućnosti; ne možemo. To smo naučili prije nego što smo uveli dozu cjepiva pri rođenju. Činjenica da ovaj odbor ignorira naše prethodno iskustvo dokazuje da njihov plan nema nikakve veze s dokazima - zaključio je.

Dok Kennedyjeva administracija tvrdi da roditeljima vraća pravo izbora, liječnici i bolnice diljem zemlje najavljuju da će ignorirati nove smjernice. Time se stvara opasna podjela koja bi mogla narušiti povjerenje javnosti u zdravstveni sustav i ugroziti zdravlje najmlađih.