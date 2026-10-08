Na Varaždin Media Festu pričat će se o AI-ju, publici, položaju žena i ratnom novinarstvu

Varaždin će u petak i subotu ugostiti međunarodni multimedijalni novinarski festival Varaždin Media Fest, koji će okupiti 37 sudionika kroz 15 javnih programa. Tijekom dva dana novinari, urednici, medijski stručnjaci i drugi sudionici raspravljat će o slobodi medija, umjetnoj inteligenciji, položaju žena u novinarstvu, medijskoj publici i etici ratnog izvještavanja. Uz stručne rasprave, posjetitelje očekuju dokumentarni filmovi, književna predstavljanja, stand-up, performans i glazbeni program.

Festival će se održati u Gradskom muzeju Varaždin, u Palači Herzer, a ulaz na sve programe je slobodan. Službeno otvorenje zakazano je za petak, 9. listopada, u 10 sati, dok okupljanje i prijava sudionika počinju pola sata ranije. Festival organizira Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), uz pokroviteljstvo Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Program će obuhvatiti pet glavnih tema, među kojima su sloboda medija i politički pritisci na novinare, poznavanje medijske publike, utjecaj umjetne inteligencije na novinarsku profesiju, uznemiravanje žena u medijima te etički izazovi izvještavanja iz ratnih područja.

Prvi dan posvećen slobodi medija i ratnom novinarstvu

Prva velika rasprava počinje u petak u 10.15 sati, a nosi naziv "Koliko su mediji (ne)slobodni i kako ih osloboditi?". Uvodno izlaganje o oslobađanju mađarskih medija od političkih pritisaka održat će Erik Uszkiewicz iz mađarskog Centra za neovisno novinarstvo.

U raspravi će sudjelovati novinar iz Srbije Branko Čečen, novinarka Nacionala Zrinka Vrabec Mojzeš, profesor novinarstva i medijske politike sa Sveučilišta u Ljubljani Marko Milosavljević, osnivačica slovenskog istraživačkog portala Oštro Anuška Delić te Željko Ivanović, predsjednik Upravnog odbora crnogorskog Daily Pressa, izdavača Vijesti. Raspravu će moderirati Oliver Vujović, glavni tajnik Medijske organizacije jugoistočne Europe (SEEMO).

Nakon toga će Xhorxhina Bami iz Balkanske istraživačke novinarske mreže (BIRN) na Kosovu predstaviti alat za izvještavanje angažiranih građana, poznat kao Engaged Citizens Reporting (ECR).

Poslijepodnevni program nastavlja se raspravom "Što (ne) znamo o publici i zašto je to važno?". Sudionici će pokušati odgovoriti na pitanje koliko neprofitni i nezavisni mediji poznaju svoju publiku i na koje je načine mogu bolje upoznati. O tome će govoriti Željko Ivanović i Alma Kardović Radetinac, glavna urednica podcasta Mahala iz Novog Pazara, dok će raspravu moderirati Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medijsku raznolikost.

Jedna od središnjih tema prvog dana bit će etika ratnog izvještavanja. Panel pod nazivom "Etika ratnog izvještavanja – postoji li uopće još ratno novinarstvo?" okupit će novinare i stručnjake s iskustvom izvještavanja o ratnim sukobima.

Među sudionicima su Boro Kontić iz Mediacentra Sarajevo, Dragan Golubović iz Bosne i Hercegovine, novinar Večernjeg lista Hassan Haidar Diab, hrvatski fotoreporter Nikola Šolić te francuska novinarka i dopisnica iz Ukrajine Emmanuelle Chaze, koja će se uključiti putem interneta. Raspravu će moderirati novinarka i medijska trenerica Danica Ilić.

U sklopu panela bit će prikazana i epizoda dokumentarne serije "Novinari – svjedoci pred Haškim tribunalom", čiji je autor i producent Boro Kontić.

Književna večer

Nakon stručnog dijela programa, večer će biti posvećena i književnosti te zabavi. U 18.30 sati počinje predstavljanje knjiga "Vodič kroz suvremenu hrvatsku književnost: Kristian Novak – Ciganin, ali najljepši" i knjige "Osam dana u svibnju", autora Gorana Gavranovića, izdavačkog direktora 24sata, i Borisa Rašete, novinara 24sata.

U programu će sudjelovati Kristian Novak, Goran Gavranović te Helena de Karina i Kruno Lokotar.

Prvi festivalski dan završit će stand-up nastupom Peđe Bajovića, koji će izvesti predstavu "Rok trajanja".

Umjetna inteligencija i položaj žena u medijima

Subotnji program počinje predstavljanjem projekata međunarodne medijske suradnje. Sudjelovat će Luka Zanoni i Giovanni Vale iz Opservatorija Transeuropa za Balkan i Kavkaz te Xhorxhina Bami iz BIRN-a.

Nakon toga na rasporedu je program posvećen jednoj od najaktualnijih tema suvremenog novinarstva – umjetnoj inteligenciji. Pod naslovom "Je li umjetna inteligencija suradnik ili neprijatelj novinara?" bit će predstavljen sustav Olympus, namijenjen optimizaciji rada medijskih organizacija.

O mogućnostima i izazovima primjene umjetne inteligencije govorit će programer i autor sustava Vladimir Leličanin te novinari Ilir Gaši i Branko Čečen iz Srbije. Prezentacija nosi naziv "Dobar, loš, neizbježan".

U podne slijedi panel "Žene u medijima", na kojem će biti predstavljeni rezultati regionalnog istraživanja o oblicima uznemiravanja žena na radnome mjestu u medijskom sektoru Hrvatske, Slovenije, Srbije te Bosne i Hercegovine.

U raspravi će sudjelovati predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Maja Sever, Selma Zulić Šiljak iz Mediacentra Sarajevo i Darko Šper iz srbijanskog Granskog sindikata kulture, umjetnosti i medija "Nezavisnost".

Sigurnost novinara i izvještavanje o ratnim zločinima

Subotnji poslijepodnevni program nastavlja se panelom "Zajedničke prijetnje, zajednička obrana", posvećenim sigurnosnim rizicima s kojima se novinari suočavaju u napetim situacijama te strategijama zaštite njihova rada.

Sudjelovat će novinarka Irena Pejić iz srbijanske Mašine, albanski odvjetnik i aktivist za slobodu medija Dorian Matlija, koji će se uključiti putem interneta, te istraživačka novinarka i fact-checkerica Jona Cenameri iz albanske organizacije Faktoje. Moderatorica će biti Bojana Mrkić iz Mediacentra Sarajevo.

U 16.45 sati slijedi razgovor "Izvještavanje o ratnim zločinima: naučene lekcije i novi izazovi", u kojem će gostovati Mykhaylo Shtekel iz organizacije The Reckoning Project. Razgovor će voditi Danica Ilić.

Poseban dio subotnjeg programa bit će posvećen dokumentarnom filmu. U 18 sati počinje projekcija filma "2000 metara do Andrijivke", redatelja Mstyslava Chernova. Film će predstaviti Đelo Hadžiselimović, koji će nakon projekcije moderirati i razgovor s publikom.

Nakon filmske večeri slijedi participativni performans i instalacija uživo "Što te ne ubije…", u izvedbi glumice Ane Katulić.

Performans se bavi načinima na koje digitalne platforme iskorištavaju ljudske emocije te algoritmima koji nagrađuju mržnju i kontroverzu. Time će se festivalski program dotaknuti i utjecaja društvenih mreža na suvremeno društvo.

Varaždin Media Fest tako će tijekom dva dana povezati stručne novinarske rasprave s kulturnim i umjetničkim sadržajima, a svi zainteresirani građani moći će besplatno pratiti festivalski program. Detaljan raspored dostupan je i na službenoj stranici festivala, vmf.hr.