Na Velesajmu postoji 'slučajan' park! Ovdje se čuvaju tajne i ikone zagrebačkih zgrada...
Admiral

Gledam u te tornjeve i skulpture svaki dan kad prolazim ovuda putem na posao, nisam nikad zastao detaljno pogledati, baš hoću sad kad znam o čemu se radi, kaže nam muškarac na Zagrebačkom velesajmu. Na travnatoj smo površini između paviljona 16 i 35, istočni ulaz na Velesajam. Grad Zagreb ovamo je smjestio tornjeve i kupole, vijence i skulpture sa starih građevina u centru teško oštećenih u potresu 2020. Kako su zbog oštećenja ugrožavali stanare i prolaznike na ulicama, skinuli su ih i dovezli ovamo, čekaju povratak na obnovljene zgrade, restauraciju, replike - neki novi život. Djelić daleke zagrebačke povijesti i arhitekture preselio se preko Save, u Novi Zagreb, simbolično.

