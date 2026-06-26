Na Vintedu prodaju djecu?! Mrežama se šire uznemirujući oglasi, spominje se i Hrvatska...

Društvenim mrežama posljednjih se dana, pa tako i u Hrvatskoj, masovno šire screenshotovi oglasa s platforme Vinted uz tvrdnje da se preko njih navodno prodaju djeca. Fotografije prikazuju plišance, igračke, lutke ili dječje predmete s neuobičajeno visokim cijenama i opisima u kojima se spominju dob, visina ili spol, zbog čega su mnogi posumnjali da se radi o šifriranim porukama. No, njemačka policija i sama platforma Vinted poručuju da zasad nema dokaza koji bi potvrdili takve tvrdnje.

Sve je počelo nakon što su društvenim mrežama počeli kružiti oglasi za plišane igračke vrijedne nekoliko tisuća eura, uz opise poput "dječak, 10 mjeseci, 70 cm". Upravo su takvi detalji izazvali sumnju dijela korisnika da se iza oglasa krije trgovina djecom.

Policija u Dortmundu, Berlinu, Konstanzu i saveznoj pokrajini Hessen pokrenula je provjere nakon brojnih prijava, no istodobno je pozvala građane da ne šire neprovjerene screenshotove i teorije koje mogu izazvati paniku.

Prema dosadašnjim informacijama, istražitelji smatraju da velik broj spornih oglasa upućuje na lažne ili namjerno provocirajuće objave.

Slično poručuje i Vinted, koji navodi da je pregledao oglase koji kruže internetom, ali nije pronašao nikakvu poveznicu s trgovinom djecom.

Objašnjavaju kako se dob i visina u mnogim oglasima odnose na veličine dječje odjeće ili dobnu skupinu kojoj je proizvod namijenjen, dok su visoke cijene često rezultat pokušaja privlačenja pažnje, pregovaranja ili običnog internetskog trolanja.

Da je riječ o trendu namjernog izazivanja reakcija pokazuje i slučaj koji je opisao njemački SPIEGEL. Jedan student namjerno je objavio plišanu igračku za 20.000 eura uz dvosmislen opis nakon što je na TikToku vidio rasprave o navodnoj trgovini djecom.

Priznao je kako je želio vidjeti koliko će ljudi povjerovati u takvu priču.

- Neki ljudi očito zaista vjeruju svemu što vide na internetu, a ja ovdje ne radim ništa ilegalno. Možda mi se posreći pa netko stvarno plati 20.000 eura za moju plišanu igračku. A onda ću jednostavno poslati igračku – naravno, ne dijete, rekao je anonimni korisnik.

Iz Vinteda su potvrdili da su posljednjih dana zabilježili velik porast profila i oglasa koji su, kako navode, "očigledno stvoreni s namjerom provociranja drugih ili širenja viralnih dezinformacija".

Foto: Vinted

Organizacija za provjeru činjenica Mimikama zaključila je da screenshotovi koji kruže internetom sami po sebi nisu dokaz trgovine djecom. Navode da oglasi mogu biti lažni, neukusni, provokativni ili namjerno napravljeni kako bi izazvali paniku i privukli pozornost.

Glasnogovornik organizacije Andre Wolf upozorio je da se radi o obrascu koji se često pojavljuje u teorijama zavjere.

- To je vrlo tipičan mehanizam mnogih teorija zavjere, rekao je. Dodao je kako je cijela priča zapravo "mješavina trolanja i clickbaita influensera", koja kod korisnika izaziva snažne emocije i stvara, kako kaže, "fantomsku raspravu".

- Ako na internetu naiđem na nešto sumnjivo i zaista želim nešto učiniti protiv trgovine djecom, otići ću policiji, a ne snimati video za Instagram, poručio je Wolf.

Iako su vlasti u Njemačkoj i Francuskoj otvorile provjere nakon brojnih prijava, dosad nije potvrđeno da viralni screenshotovi predstavljaju dokaz trgovine djecom. Policija naglašava da svaku prijavu treba ozbiljno istražiti, ali upozorava da masovno dijeljenje neprovjerenih objava može dodatno širiti dezinformacije i paniku.