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'NEĆEMO ODUSTATI'

Na vukovarskom Priljevu istražuje se moguća masovna grobnica. Oglasio se Medved

Piše HINA,
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Na vukovarskom Priljevu istražuje se moguća masovna grobnica. Oglasio se Medved
Vukovar: Na lokaciji Priljevo započela su kopanja u potrazi za nestalim braniteljima i civilima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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"Znamo koga tražimo i nastavit ćemo dok ne pregledamo cijeli prostor s očekivanjem da ćemo biti uspješni kao i na Petrovačkoj doli, gdje smo do sada pronašli ostatke 38 osoba", poručio je ministar Medved...

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je u petak lokaciju na vukovarskom Priljevu na kojoj se provode terenska istraživanja zbog indicija da se tamo nalaze posmrtni ostaci osoba iz Domovinskog rata.

"Ogroman je to prostor pa napori koje provodimo ovdje kao i na Petrovačkoj doli, koju pretražujemo paralelno s ovom lokacijom, ukazuju na našu odlučnost da nikad ne odustanemo od traganja za našim nestalim osobama", rekao je Medved.

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Iskazi o ratnim zločinima, koji su prikupljeni u nekim ranijim razdobljima, sugeriraju da su na lokaciju na Priljevu dovezeni i bačeni ubijeni ljudi, nakon čega je na njih navezen građevinski materijal.

Prije Domovinskog rata uz cestu na Priljevu bile su kuće koje su u agresiji na Vukovar srušene te je sav građevinski otpad odvezen na lokaciju koja se pretražuje.

"Do sada je ovdje pregledano više od 10.000 prostornih metara i uklonjene su velike količine zemlje, raznog otpada i građevinske šute koji su nasipavani kroz godine", kazao je Medved dodavši kako je zbog toga lokacija zahtjevna za terenska istraživanja. 

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Znamo koga tražimo i nastavit ćemo dok ne pregledamo cijeli prostor s očekivanjem da ćemo biti uspješni kao i na Petrovačkoj doli, gdje smo do sada pronašli ostatke 38 osoba, poručio je.

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