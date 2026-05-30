Na zagrebačkoj Ekonomiji otkrili legionelu: Epidemiolog objasnio kako se ona prenosi

Pronađena je legionela na najvećem fakultetu u Hrvatskoj, na zagrebačkoj Ekonomiji. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo našao je prisutnost te bakterije u dijelu sustava tople vode, a odmah su poduzeli i zaštitne mjere. Ipak, mole sve da na fakultetu ne koriste tuševe te da se voda iz slavina ne koristi za piće, piše Dnevnik.hr.

Iz Zavoda poručuju kako konačne nalaze još čekaju. Proveli su ispiranje i pasterizaciju sustava te pokrenuli dodatne tehničke i sanacijske aktivnosti. U slučaju potrebe, nakon zaprimanja konačnih rezultata, poduzet će se odgovarajuće mjere sukladno utvrđenoj razini kontaminacije i procjeni rizika. U ovom trenutku nema indikacija koje bi zahtijevale provedbu dodatnih mjera do dobivanja konačnih rezultata. Epidemiolog Miroslav Venus objasnio je i kako se zaraza prenosi.

- Prilikom tuširanja naprimjer, tzv. aerosolom, znači udisanjem malih čestica vode. Temperatura hladne vode mora biti ispod 20 stupnjeva, a tople iznad 55, onda je to jamstvo da se nećete zaraziti ako i postoji legionela kaže Venus.

Legionela uzrokuje lakša i teža oboljenja.

- Puntijačka groznica slična gripi, legionarska bolest koja ima dominantan simptom upale pluća, dodaje Venus.

Ovo nije prvi slučaj u zagrebačkim javnim institucijama. Ranije je legionela otkrivena i u dječjem vrtiću početkom godine, kao i FER-u, domu za starije, bazenima ali i u bolnicama.