Na zagrebačkoj Ekonomiji otkrili legionelu: Epidemiolog objasnio kako se ona prenosi

Piše Iva Tomas,
Zagreb: Radovi na Ekonomskom fakultetu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ranije je legionela pronađena i u dječjem vrtiću početkom godine, kao i FER-u, domu za starije, bazenima ali i u bolnicama

Pronađena je legionela na najvećem fakultetu u Hrvatskoj, na zagrebačkoj Ekonomiji. Hrvatski Zavod za javno zdravstvo našao je prisutnost te bakterije u dijelu sustava tople vode, a odmah su poduzeli i zaštitne mjere. Ipak, mole sve da na fakultetu ne koriste tuševe te da se voda iz slavina ne koristi za piće, piše Dnevnik.hr.

Legionela na zagrebačkom fakultetu! Izdali su i upozorenje

Iz Zavoda poručuju kako konačne nalaze još čekaju. Proveli su ispiranje i pasterizaciju sustava te pokrenuli dodatne tehničke i sanacijske aktivnosti. U slučaju potrebe, nakon zaprimanja konačnih rezultata, poduzet će se odgovarajuće mjere sukladno utvrđenoj razini kontaminacije i procjeni rizika. U ovom trenutku nema indikacija koje bi zahtijevale provedbu dodatnih mjera do dobivanja konačnih rezultata. Epidemiolog Miroslav Venus objasnio je i kako se zaraza prenosi.

- Prilikom tuširanja naprimjer, tzv. aerosolom, znači udisanjem malih čestica vode. Temperatura hladne vode mora biti ispod 20 stupnjeva, a tople iznad 55, onda je to jamstvo da se nećete zaraziti ako i postoji legionela kaže Venus.

Legionela uzrokuje lakša i teža oboljenja.

- Puntijačka groznica slična gripi, legionarska bolest koja ima dominantan simptom upale pluća, dodaje Venus.

Ovo nije prvi slučaj u zagrebačkim javnim institucijama. Ranije je legionela otkrivena i u dječjem vrtiću početkom godine, kao i FER-u, domu za starije, bazenima ali i u bolnicama.

