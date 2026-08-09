Na zahtjev Butkovića pokrenut izvanredni nadzor u HŽ-u

Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu nakon sudara kod Škrinjara i novog ozbiljnog incidenta u Škrljevu.

Na zahtjev potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor kod željezničkih prijevoznika HŽ Cargo i HŽ Putnički prijevoz te kod upravitelja željezničke infrastrukture HŽ Infrastrukture, prenosi Jutarnji list.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Završen očevid na mjestu željezničke nesreće | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

Ministar Butković zatražio je nadzor nakon dvaju ozbiljnih događaja koji su se dogodili u samo dva dana – sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara u subotu te prolaska teretnog vlaka kroz signal koji je zabranjivao daljnju vožnju u kolodvoru Škrljevo u nedjelju.