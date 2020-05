Na Zrću ubio mladića: Britanac dobio 25 godina kazne zatvora

Britanac Douglas Cane (26) u Zadru je nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora zbog ubojstva na Zrću krajem lipnja 2018. godine. Osuđen je zbog ubojstva i dva pokušaja ubojstva.

Podsjetimo, Cane je ispred kluba na Zrću ubio sunarodnjaka Uga Wilsona zvanog Kraze (26), te ranio još dva sunarodnjaka. Tragedija se dogodila nakon sukoba dvoje skupine mladića ispred kluba Kalypso u špici novaljske turističke sezone za vrijeme trajanja Hideout festivala.

Foto: PIXSELL

Navodno su raspačavali ampulice s dušičnim oksidom, kojeg partijaneri koriste da bi se “ušlagirali”. Ta je "droga" u Velikoj Britaniji zabranjena, no kod nas se prodaje legalno, jer te ampulice inače služe za ispuštanje šlaga iz limenih spremnika. Oko pet ujutro Douglas Cane je, ubadajući nožem oko sebe, više puta nožem ubo trojicu muškaraca. Ugu Wilskonu, prema optužnici, presjekao je venu i aortu zbog čega je nesretnik preminuo, a on je s mjesta zločina navodno pobjegao na motociklu te se odvezao do Zračne luke Split u namjeri da pobjegne u inozemstvo. No odmah je uhićen.