Nabildanog ubojicu iz Šibenika na sud doveli u jednokratnom bijelom kombinezonu, evo zašto

Duju E. (24) osumnjičenog za ubojstvo 28-godišnjaka i pokušaj ubojstva 22-godišnjakinje u Šibeniku na sud je dovela specijalna policija naoružana dugim cijevima. Nabildanog mladića obrijane glave s tamnom bradom vodili su ruku vezanih na leđima i u bijelom jednokratnom kombinezonu, poput onih kakva koriste forenzičari prilikom izuzimanja tragova.

To rade nakon što osumnjičenom izuzmu odjeću koju je nosio u vrijeme zločina kako bi na njoj mogli vještačiti biološke tragove, poput krvi žrtava, ali i tekstilne i druge mikrotragove važne za daljnju istragu, a dok mu ne osiguraju zamjensku civilnu odjeću.

Duje E. osumnjičen je da je u noći 14. na 15. rujna u apartmanu u Ulici Ante Starčevića tijekom zajedničkog druženja nožem napao 28-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu. Nakon toga je, sumnja policija, nožem napao i 22-godišnjakinju te joj nanio ozljede opasne po život.

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nakon što je osumnjičeni 24-godišnjak brzom reakcijom policijskih službenika pronađen, radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - naveli su iz PU šibensko-kninske.

Policija je dojavu o zločinu zaprimila oko 2.30 sati. U apartmanu su zatekli mrtvog muškarca i teško ozlijeđenu djevojku, koju su djelatnici Hitne pomoći prevezli u Opću bolnicu Šibenik. Izmasakrirao ih je nožem. Policajci su ga pronašli svega dvadesetak minuta nakon dojave o napadu, u blizini njegove kućne adrese.

Istražitelji su se jedva probili u stan, u kojemu su sav namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene. Nadrogirani mladić doslovno je čupao stvari iz apartmana. Zbog stanja u kojem je bio, policija u utorak nije mogla s njim započeti službeno ispitivanje. Nalazio se pod liječničkim i policijskim nadzorom u šibenskoj bolnici. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku provelo je očevid te su naložili obdukciju preminulog mladića.

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ovo, međutim, nije prvi put da se 24-godišnjak našao u fokusu šibenske policije. Iz PU šibensko-kninske ranije su potvrdili da su prema njemu prethodnih godina postupali u više navrata te protiv njega podnosili kaznene prijave zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.

Ranije je bio prijavljivan i zbog krađa i teških krađa. Prošle godine završio je i u istražnom zatvoru zbog sumnje povezane s nabavom droge putem tzv. darkneta.

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznene prijave zbog ubojstva i pokušaja ubojstva, a na Županijski sud u Šibeniku doveli su ga radi odluke o određivanju istražnog zatvora.