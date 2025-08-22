Obavijesti

News

Komentari 2
KARLO NOVOSEL

Načelnik Bistre autom se zabio u semafor, oglasila se i policija

Piše Bogdan Blotnej, Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Načelnik Bistre autom se zabio u semafor, oglasila se i policija
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Novosel je nezavisni kandidat koji je nakon 30 godina vladavine u općini s vlasti skinuo HDZ

Načelnik općine Bistra Karlo Novosel autom je naletio na semafor u mjestu oko 20 sati, doznaje Index

Policija je za 24sata potvrdila kako je vozač automobila naletio na stup.

POLICIJA OBJAVILA Izletjeli s ceste kraj Lipika i udarili u stup. Četvero u bolnici
Izletjeli s ceste kraj Lipika i udarili u stup. Četvero u bolnici

-  Nije bilo ozlijeđenih ljudi - kažu iz PU zagrebačke.

Novosel je nezavisni kandidat koji je nakon 30 godina vladavine u općini s vlasti skinuo HDZ.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana
DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'
NEPOPUSTLJIVA BIROKRACIJA

DOZNAJEMO Oboljeli će dvaput ići na vještačenje za inkluzivni dodatak?! 'To je apsurdno'

Kako kaže Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena, pozivanje ljudi na ponovna vještačenja i njima su enigma, ali i apsurd za koji naprosto nema ni vremena ni prostora
VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'
SRAMOTAN NAPAD

VIDEO Branitelji i huligani prekinuli festival u Benkovcu: 'Jedan od njih me i udario'

Festival je trebao biti otvoren danas s programom Lakrdija i psovanje rata, s nastupima Trupe OvoOno (predstava Ubu ovo ono) i Damira Avdića, BiH glazbenika, a završiti 29.8. s predstavom Olivera Frljića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025