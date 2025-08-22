Novosel je nezavisni kandidat koji je nakon 30 godina vladavine u općini s vlasti skinuo HDZ
KARLO NOVOSEL
Načelnik Bistre autom se zabio u semafor, oglasila se i policija
Načelnik općine Bistra Karlo Novosel autom je naletio na semafor u mjestu oko 20 sati, doznaje Index.
Policija je za 24sata potvrdila kako je vozač automobila naletio na stup.
- Nije bilo ozlijeđenih ljudi - kažu iz PU zagrebačke.
Novosel je nezavisni kandidat koji je nakon 30 godina vladavine u općini s vlasti skinuo HDZ.
