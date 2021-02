Načelnik općine Lasinja, Željko Prigorac, nepravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora zbog silovanje sumještanke 16. kolovoza 2018. godine. Odvjetništvo ga je teretilo da je sat poslije ponoći, u Lasinji, u prostorijama vatrogasnog doma, nakon općinske proslave silovao ženu (37) koja je bila pod utjecajem alkohola, ali svjesna događaja oko sebe.

Terete ga da je žrtvu, protivno njezinoj volji, odvukao iz zahoda do prostorije na polukatu. Bacio ju je na uredski stol, potom je jednom rukom držao njene obje ruke, a drugom joj je skinuo tajice te bez njenog pristanka s njom imao spolni odnos.

Osnovana sumnja da je djelo doista počinjeno potkrijepljena je dokazima izuzetim u navedenoj prostoriji, DNK osumnjičenog. Odvjetništvu je predana i kasnije obavljena prepiska razgovora preko interneta koju su vodili oštećena i osumnjičeni. Prigorac se cijelo vrijeme branio da to nije učinio te isticao kako ga je žrtva svojim ponašanjem provocirala na seks, ali da do toga nije došlo. Također je o njoj izjavljivao i ružne riječi te uvrede govoreći da se ponašala kao prostitutka.

'Bio je pijan, naslutila sam što želi'

Prošlo je gotovo dvije godine do početka suđenja i cijelo vrijeme Prigorac se branio sa slobode, ali uz zabranu prilaska žrtvi, koja inače, sa suprugom i djecom, živi u Njemačkoj.

- Suprug i ja tijekom ljeta dolazimo u Lasinju, gdje gradimo kuću. Tako je bilo i te godine. Bio je blagdan Velike Gospe i planirali smo izlazak na lokalnu feštu. Suprug nije htio, pa sam otišla s prijateljicom. Bili smo za stolom s prijateljima. Negdje tijekom večeri pridružio nam se Prigorac, kojeg sam poznavala iz viđenja, ali ne i privatno. Sjeo je do mene i počeli smo razgovarati. Činio se normalan. Govorio mi je o svemu što radi za općinu, kako poznaje mog supruga i kako je moj suprug čestit čovjek. Ja sam pila, priznajem. Svi smo. Zabavljali smo se. Kako se bližila ponoć, ljudi je bilo sve manje u domu. Htjela sam pozvati supruga da dođe po mene, ali mi se mobitel ispraznio. Prijateljica je pozvala svog da nas pokupi - dio je iskaza koji je ispričala i na sudu.

Dok su ona i prijateljica čekale prijevoz, morala je na toalet:

“Kad sam izlazila iz toaleta, kod obližnjih vrata čekao me Prigorac. I on je bio pijan. Pogledala sam ga i naslutila što želi. Rekla sam da nema šanse i da se makne. On se cerio. Odjednom me obujmio rukama oko tijela i vukao prema nekoj prostoriji, preko stepenica. Govorila sam mu da me ostavi, da ne želim ništa s njim. Pokušala sam se otrgnuti, ali nisam uspjela. Mislim, bila sam pod utjecajem alkohola, pa baš nisam kontrolirala tijelo u potpunosti. Bacio me na neki stol, prvo me mrcvario prstima a onda me silovao. Sjećam se da sam plakala i vikala da je svinja, da ga ne želim vidjeti više nikada, da mi se gadi.”

Sve o tome odmah je sutradan ispričala prijateljici koja ju je ostavila s nasilnikom, ali i svom suprugu, koji ju je natjerao da sve prijavi policiji. Bila je na rubu živaca. Prije nego što ga je prijavila policiji, poslala je silovatelju poruku preko Facebooka iako ga nije imala među prijateljima.

Ona: Zašto ste mi to napravili?

On: A u redu je sve.

Ona: Tebi je sigurno.

On: Zašto samo meni?

Ona: Zato što ja nisam rekla da niti bi mi to ikad palo na pamet.

On: A dobro, biti ćemo si sada još i bolji frendovi.

Ona: Ma j... se.

On: Ok

Ona: Jesam ja rekla da bih spavala sa vama? Ti si mene silovao jel ti to jasno? Nisam to očekivala od tebe. Ne pravdaj se. Bolje šuti.

On: Dobro, daj budi normalna. Ti si ok.

Ona: Nisam to očekivala od tebe.

On: Daj kad budeš sama tu da popijemo kavu u Zagrebu u miru.

Ona: Nije tebi do kave. Ne lažimo se. Već svoju prljavu stranu nisi mogao suzdržat. Tata mi možeš biti. Objasni mi zašto...

On: Rekao sam ti da te cijenim i još uvijek tako mislim.

Ona: Da me cijeniš poštivao bi moje ne. Šta si čekao da se ubijem do kraja od alkohola?

On: Ne, to nije istina.

Ona: Koja je istina?

On: A čini mi se da ima tu neke simpatije.

Ona: Ti si nevjerojatan! Ja sam sa svima normalno razgovarala.

On: Dobro, neka bude tako kako ti kažeš.

Ona: Samo mi reci zašto, nemoj ništa drugo pričat!?

On: Pa ja sam ti rekao da si ti pametna i da se trebaš uključiti u stranku.

Ona: Reci pogriješio sam i oprosti.

On: Jel bi voljela da ti to kažem?

Ona: Aha, ti nemaš ni grižnju savjesti... Da, pretpostavljala sam.

On: Ok, oprosti. Ali kavu želim popiti s tobom u miru.

Ona: Pusti priče. Silovao si me. Nek ti bude na savjest.

On: Oprosti molim te.

Ona: Budem li ostala trudna, ja ću te ugušit.

On: Za to nemaš brige 100%.

Ona: Načelniče, nadam se, znaš kako.

On: Još jednom oprosti.

Ona: Ti nisi bio pijan?

On: Malo ali nisi ni ti malo.

Ona: Ja sam bila.

On: Točno. Rekao sam ti da si dobra p....

Ona: Kako spavaš nakon te noći!?

On: Dobro. A stvarno ne volim grube razgovore, već mirne.

Ona: Pa naravno, toliko si smiren da si me morao silovat, Željko. Ja nemam problema. Ti imaš.

On: A to se tako zove?

Ona: Tako, da. Silovanje.

On: Dobro. Zato još više želim kavu i popričati sa tobom jednog dana. Može?

Ona: Nikada više te ne želim vidjeti. Najgore je što se ne sjećam svega, samo slike vidim. Zašto ja, zašto?

On: Rekao sam ti.

Ona: A jel bilo vrijedno? Nisi u strahu?

On: Ne, nemam straha. A opet ti kažem da si dobra.

Ona: Manipulatoru.

On: Samo sam direktan.

Ona: To sam vidjela.

On: I nećeš stvarno popiti kavu samnom u Zagrebu?

Ona: Ne. Idem nazad kući.

On: OK. Kad dođeš drugi puta, molim te.

Ona: Ali to što si me silovao, to ću morati provariti. Zašto, zaštoo?

On: Dobra si..

Bila je to konverzacija između Prigorca i njegove žrtve dan nakon silovanja. Sve je poruke žrtva pokazala sudu, no za njih je Prigorac rekao da su montirane.

- Osobno sam zadovoljna suđenjem i kako ga je sutkinja vodila. Sve je bilo brzo i učinkovito. Smatram da su dvije godine kazne premalo za takvo bahato ponašanje od strane osobe koja je javna osoba, vodi jednu općinu, odlučuje o sudbinama ljudi. Posebice i zato što je uništio moj život i život mojih troje djece – rekla je žrtva, koja je tražila da suđenje bude javno jer je svojim primjerom htjela sugerirati svim ženama da prijavljuju svoje nasilnike.