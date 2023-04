Načelnik Perušića u tijelu 22 godine nosio gazu od operacije

Nije to tumor nego – tupfer! Ostavili su ti gazu, pa se na tom mjestu na kralježnici stvorila ‘septička jama‘, rekao mi je neurokirug Josip Paladino nakon operacije 4. ožujka 2015. godine u Neurokirurškoj klinici KBC Zagreb. U tijelu sam čak 22 godine nosio gazu koju mi nisu uklonili nakon operacije 6. veljače 2001. u Kirurškoj klinici KBC Rijeka gdje sam podvrgnut zahvatu nakon prometne nesreće – opisao je za Zadarski.hr načelnik Općine Perušić Ivica Turić (63) medicinsku kalvariju koju prolazi više od dva desetljeća.

U tužbi koju je protiv KBC Rijeka podnio 3. srpnja 2015. godine dobio je odštetu za neimovinsku štetu u iznosu od 1.995,62 eura.

Od zadnjeg zahvata, prilikom kojeg su našli gazu, prošlo je osam godina, a osim što mu je zdravlje narušeno, u tužbi koju je podnio 2015. dobio je oštetu od 1995 eura, iako je tražio više od 11.000, jer je vještačenjima utvrđeno da se nije liječio kod psihijatra, niti mu je to uzrokovalo veće zdravstvene probleme.

- Ne bih ja to ni bio prijavio, no prijatelj mi je rekao kako moram zbog drugih pacijenata. Odmah sam mu rekao nemoj... ispast ćemo budale, a tako je i bilo. Mislim to je strašno, dobio sam sepsu od toga, iskasapili su me na kraju... To je strašno, strašno... - ispričao je.

Podsjetimo, Turić je u kolovozu 2020. bio uhićen nakon što je prijetio djeci i pucao u zrak, a isti Turić je bio dio streljačkog stroja koji je u listopadu 1991. pobio desetke civila, o čemu smo pisali 2020. godine. 24sata su u posjedu presude, svjedočenja i saslušanja svjedoka, uključujući i izjave Ivice Turića, kao i drugih prisutnih tog dana na Lipovoj Glavici.

Ova mučna i nikad do kraja razjašnjena priča svoje temelje udarila je u listopadu 1991. na području Gospića, a pravno je dokumentirana u ožujku 2003., presudom Županijskog suda u Rijeci. Njome su zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava i ratnog zločina protiv civila proglašeni krivima Tihomir Orešković, Stjepan Grandić i Mirko Norac. Dobili su, redom, po 15, deset i 12 godina zatvora. U lipnju 2004., Vrhovni sud je odbio njihove žalbe i potvrdio prvostupanjsku presudu.

