'Frizeri će morati nositi maske, svakoj mušteriji novi ogrtač...'

U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 2030 slučajeva zaraze korona virusom. Umrlo je 54 ljudi, a u nedjelju ujutro u KBC-u Split preminuo je 69-godišnji korisnik splitskog doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj.

Pratite ovdje...

[UŽIVO] Sve je spremno za ponedjeljak kad kreće popuštanje mjera Objavljuje 24sata u Nedjelja, 26. travnja 2020.

U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata potvrđeno 14 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što daje ukupan broj od 2030 bolesnika, objavio je ministar zdravstva Vili Beroš.

- Ukupno je izliječeno 1103 ljudi - dodao je ministar te prepustio riječ Alemki Markotić

- Postigli smo dobre rezultate i u Zaraznoj i u državi. Nemojte da opet imamo nove bolesnike u Zaraznoj. Odradimo prvu fazu popuštanja dobro, disciplinirano i promišljeno. Za očekivati je da će ljeto, ako se budemo dobro ponašali biti s manje bolesnih. Ipak, moramo biti svjesni da ovo može biti sezonski i moramo biti oprezni. Na jesen možemo opet imati veći broj bolesnika. Moramo shvatiti da ćemo ove usvojene mjere morati duže prakticirati. Volimo reći da smo mala zemlja za veliki odmor i to će nam pomoći ako budemo diciplinirani. Puno puta u povijesti smo bili mali narod za velika djela, pokažmo to još jednom - porukila je Markotić.

Odgovornost za Dom u Splitu

- Zdravstvena inspekcija nije našla pogrešaka u postupanja. Druge institucije mogu dalje istraživanja - komentirao je Beroš stanje s Domom u Splitu te odgovornost u slučaju mogućih nepravilnosti zbog proboja korone.

- Bolest je takva da pogađa najstarije. Nema države u Europi koja je obranila svoje staračke domove. Zdravstvena inspekcija je našla da u pogledu rada Nastavnog zavoda i liječnice Doma zdravlja nije bilo nepravilnosti - rekao je Beroš i na upit novinarke dodao da je 'stvar samo u virusu'.

Radno vrijeme trgovina

- Produženo je radno vrijeme za trgovine sukladno onom koje su imali i prije epidemije. Dakle, tu se otvara mogućnost ljudima koji rade da se nakon posla mogu opskrbiti. Neće nerad nedjeljom stvoriti posebne gužve. Sve to radimo na temelju preporuka struke, a sve u skladu s onim ovlastima koje Stožer dobio izmjenama zakona - rekao je Davor Božinović.

Broj mladih zaraženih

U Hrvatskoj je trenutno ukupno zaraženo korona virusom 111 djece i mladih do 19 godina, odgovorio je na pitanje ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak . Od toga je 46 djece od 0 do devet godina te 65 od 10 do 19 godina.

Izvukao je podatke po županijama koji ukazuju kako je najviše zaražene djece i mladih do 19 godina u:

- Gradu Zagrebu, ukupno njih 26,

- zatim u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 16,

- u Zagrebačkoj županiji 11,

- u Krapinsko-zagorskoj 10,

- u Zadarskoj osam,

- u Osječko-baranjskoj sedam,

- po petero ih je u Šibensko-kninskoj, Primorsko-goranskoj i Dubrovačko-neretvanskoj,

- u Varaždinskoj četiri,

- u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj tri,

- Istarskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj po dvoje,

- po jedno u Virovitičko-podravskoj i Sisačko-moslavačkoj

Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Požeško-slavonska županija ne bilježe ni jedno zaraženo dijete niti mlade do 19 godina.

U prvoj dobnoj skupini (0-9 godina) u Gradu Zagrebu zaraženo ih je osam, Krapinsko-zagorskoj, Splitsko-dalmatinskoj petero, u Šibensko-kninskoj četvero, u Karlovačkoj, Osječko-baranjskoj troje, Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj dvoje te po jedno u Dubrovačko-neretvanskoj, Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

U ovoj dobnoj skupini nema zaražene djece u Bjelovarsko-bilogorskoj, Brodsko-posavskoj, Koprivničko-križevačkoj, Ličko-senjskoj Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

U drugoj dobnoj skupini (10-19) u Gradu Zagrebu ih je zaraženo 18, Splitsko-dalmatinskoj 11, pet u Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj, četiri u Osječko-baranjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Primorsko-goranskoj, po troje ih je u Zagrebačkoj, Zadarskoj i Ličko-senjskoj, po dvoje u Vraždinskoj i Brodsko-posavskoj te po jedan u Istarskoj, Sisačko-moslavačkoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj županiji.

U ovoj dobnoj skupini nema zaraženih u Vukovarsko-srijemskoj, Požeško-slavonskoj, Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj, Karlovačkoj te Bjelovarsko-bilogorskoj.

Frizeri i pedikeri

- Sve detalje vam još ne mogu reći - rekao je Capak.

- U svakom slučaju budući da se radi o bliskom kontaktu, morat će nositi masku. Ogrtač će morati biti za jednokratnu upotrebu a aparat nakon svake mušterije dezinficirati. Koliko broj ljudi će se kretati ćemo tek odrediti. Ti obrtnici kreću u drugoj fazi pa ćemo se usuglasiti i prilagoditi - zaključio je.