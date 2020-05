Otvaraju dječja igrališta i na vjenčanja će moći više ljudi?

U zadnja 24 sata imamo osmero novozaraženih korona virusom, što je ukupno 2096 slučajeva. Nažalost, preminulo su dva bolesnika, muškarac 1950. godište u klinici Fran Mihaljević te ženska osoba, 1924, godište u KBC-u Split, rekao je u nedjelju ministar zdravstva Vili Beroš.

Ukupno je to 79 preminulih u Hrvatskoj. Oporavljenih je ukupno 1489, a testirano 38.084, a na respiratoru je 15 bolesnika. U bolnicama je njih 231.

Dvoje novozaraženih je iz Zagreba, obiteljski su kontakti, iz Splitsko-dalmatinske jedan, radi se o medicinskoj sestri, troje iz iste obitelji ih je iz Osječk-baranjske te dvoje iz Virovitičko-podravske županije, a radi se o uvezenim slučajevima iz Njemačke.

Prilikom dolaska u Hrvatsku za vikend od sada obavezan negativan test

Osvrnuo se na slučaj u Virovitičko-podravskoj županiji gdje su iz Njemačke stigla dva muškarca automobilom, zajedno s još dvoje putnika te naglasio koliko je oprez i dalje nužan i koliko je tanka linija između dobrih i loših rezultata.

- Jedan trenutak može poremetiti nekoliko tjedana našeg rada, rezultate i truda naših građana. Tijekom ovog vikenda četvero hrvatskih državljana došlo je u Hrvatsku na 72 sata i trebali su ići u samoizolaciju. Od tih četvero ljudi, jedan je imao simptome, nije ostvario kontakte, testiran je i pozitivan je. Drugi suputnik iz istog auta nije imao simptome, ostvario je kontakte sa svojom obitelji, suprugom, djecom, također je pozitivan. Još dvoje ih je bilo u autu, koji su iz drugih županija i koji su djelovanjem epidemiološke službe već lokalizirani. Jedan ima simptome gubitka njuha. U najboljoj namjeri taj povratak je omogućen, no vidimo da se ponekad ta obavezna mjera samoizolacije krši - rekao je ponovivši kako oni koji dolaze u Hrvatsku preko vikenda moraju biti u samoizolaciji.

- Stoga, kako bi adekvatno reagirali, u našoj uputi za postupanje prema osobama koji ulaze u Hrvatsku na 72 sata uz obaveznu samoizolaciju, dodat ćemo još jedan uvjet, a to je posjedovanje PCR testa koji je negativan, a ne stariji od 24 sata. To će biti dokaz da ti ljudi nisu u tom trenutku pozitivni i na taj način ćemo izbjeći ovakve situacije u budućnosti - rekao je Beroš.

Reaktivacija zdravstvenog sustava - sinergija privatnog i javnog sektora

Što se tiče reaktivacije zdravstvenog sustava, koja počinje od sutra, istaknuo je kako su analizirane sve liste čekanja, da su zdravstvene ustanove dužne kontaktirati sve one koji u zadnja dva mjeseca nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu te im dati nove termine.

- Mi ćemo pratiti stanje i ukoliko bude poremećaja, poduzet ćemo promptno druge mjere poput dodatnog angažmana privatnog zdravstvenog sektora, ukoliko se pokaže da javni zdravstveni sektor nema dovoljno kapaciteta za zbrinjavanje ostataka. Jedino sinergija javnog i privatnog zdravstvenog sustava u ovom trenutku može dati adekvatan odgovor na ovu ugrozu - rekao je.

Uskoro nova popuštanja?

Ravnateljica klinike Fran Mihaljević, Alemka Markotić, naglasila je kako s kliničke strane idemo jako dobro.

- Došli smo u situaciju da Pula nema nijednog u bolnici, Zarazna u kojoj je bilo najviše bolesnika i bili smo 100 posto puni, sad se ispraznila i otprilike je jedna petina bolesnika sa brzom tendecijom odlaska - istaknula je pa se i ona osvrnula na situaciju u Virovitičko-podravskoj županiji i pridržavanje mjera prilikom dolaska u zemlju.

- No ovakve situacije i izigravanje mjera, možda i ne u lošoj namjeri, mogu ugroziti njihove obitelji i druge ljude i ti ljudi mogu završiti u bolnici. Ovo je teška bolest, ljudi su završili na respiratoru, a nemali broj njih koji su bili na respiratoru su preminuli. Ovi dobri brojevi koje imamo se brzo mogu pokvariti ili ih možemo dovesti na nulu i uživati u ljetu. Bitno je da mislimo na sebe i na sve oko nas - rekla je Alemka Markotić i dodala kako dobra epidemiološka situacija ne ovisi samo o nama nego o cijelom svijetu.

- Tek kada više neće biti slučajeva u svijetu, tek tada ćemo biti mirni - rekla je.

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, rekao je da će danas biti donesena odluka da se u rad puštaju, uz rizere i kozmetičare, i saloni za masažu te da će s radom od sutra također moći krenuti privatni fizioterapeuti.

- Vjerojatno ćemo uskoro otvoriti dječja igrališta. Razmatramo mogućnost da se proširi broj uzvanika na vjenčanjima i prisutnost na pogrebu. Odluku o zabrani okupljanja na javnim mjestima nemamo namjeru produžavati - rekao je ministar Božinović.

- Privremeno smo ograničili proizvode koji se mogu prodavati na tržnicama, uskoro ćemo govoriti o neprehrambenim proizvodima, dopustite nam tu faznost - rekao je Capak.

O misama i kazalištima

- Nitko nikad nije rekao da je misa epidemiološki prihvatljivija od kazališta. To nikad nitko nije tvrdio. Ako jesam, ja se ispričavam. Mi vodimo brigu da treba uvesti kulturne događaje, dokaz tome je da smo o tome danas vrlo široko razgovarali, svakako ćemo to napraviti, ali od početka govorimo, popuštamo u fazama, oprezno. Nešto je trebalo bit drug, nešto četvrto. Prioritete su određivala ministarstva i vlada. Mi za sve možemo napraviti epidemiološke preporuke - rekao je Capak.

- Određeni se fakulteti ne mogu završiti ako ne polože vježbe. Mi smo napravili epidemiološki okvir i dali prijedlog Sveučilištu on je sličan malim razredima u školama. Gdje se to mora napraviti, to će se napraviti - rekao je Capak. Dodao je i da će se nastaviti s pripremom novih faza odnosno onih koje nisu obuhvaćene u ove tri prve faze.