Nada za Vanesu: Ne može na operaciju zbog papirologije...

Napokon, nakon višemjesečnog odugovlačenja koje ide samo na štetu naše kćeri, iz KBC-a Rebro, gdje se liječi, poslali su HZZO-u zahtjev za toliko dugo očekivanu operaciju u Americi, rekli su Kruna (40) i Dragan Dolenec (44) iz Koprivnice.

Njihova kći Vanesa (15) čeka rekonstrukciju, odnosno proširenje mjehura. Uz to, na listi je i za transplantaciju bubrega. Djevojčica je dosad prošla 16 operacija i svi se nadaju kako bi njezinim mukama napokon trebao doći kraj. Prema riječima majke Krune, koja svaki dan putuje iz Koprivnice za Zagreb i natrag, unatrag mjesec dana Vanesi se stanje zakompliciralo oko katetera. Zbog toga su joj operativnim putem postavili drugi kateter kako bi se mogla podvrći hemodijalizi. Vanesa je rođena bez bubrega, mjehura, debelog crijeva, s dvije maternice i rodnice, koje su joj u međuvremenu uklonjene.

Dosad je imala 16 operacija

Kako bi djevojčica mogla imati donekle normalan život, potrebni su joj transplantacija bubrega i operacija mjehura koju u Sjedinjenim Američkim Državama uspješno obavlja dr. Eugene Minevich iz urološkog centra u Cincinnatiju, s kojim je obitelj u kontaktu. Međutim, da bi mogla otići na operaciju, KBC Rebro je prvo zahtjev za liječenjem u SAD-u trebao poslati HZZO-u. Nakon nekoliko mjeseci čekanja poslali su ga tek nedavno. HZZO je potvrdio da ga je dobio 19. srpnja i trenutačno ga razmatra. KBC-u Rebro smo upite o tome zašto su toliko čekali sa slanjem zahtjeva uputili nekoliko puta, ali nikad nismo dobili odgovor. Ni Vanesini roditelji kažu da ne znaju zašto im je toliko trebalo dok njihova kći pati. Prema tvrdnji majke, iz američkog urološkog centra bili su spremni te su računali na to da bi se rekonstrukcija mjehura obavila tijekom svibnja, ali je put odgođen zbog toga jer se cijeli slučaj sporo odvija.

'To je borba s vjetrenjačama'

- Zvali su nas i pitali kad će Vanesa doći, ali mi im nismo ništa znali reći. Nije nam poznato kad će komisija HZZO-a odobriti preporuku liječnika s KBC-a Rebro. U toj utrci s vremenom i, kako nam kaže, borbi s “vjetrenjačama”, jedan od dvojice ponuđenih davatelja bubrega je odustao, dok drugi potencijalni davatelj čeka poziv na testiranje kako bi se utvrdilo odgovara li Vanesi njegov bubreg. Roditelji bi rado bili donori kćeri, no ni jedan ni drugi nemaju odgovarajuću krvnu grupu.

- Već godinama tražimo rješenje za Vanesino stanje. Trebala je ići na operaciju kod dr. Eugenea Minevicha, no HZZO ne može to odobriti bez suglasnosti Vanesinih liječnika. A oni jedni na druge prebacuju odluku o operaciji i tako to traje godinama. Mi ćemo napraviti sve za našu kćer, ali financijski smo iscrpljeni. Na odlazak u zagrebačke bolnice tijekom svih ovih godina potrošili smo sigurno novac u vrijednosti sedam automobila - kaže Kruna. Cijela situacija već je jednom izbezumila Vanesine roditelje.

Podsjetimo, očajan i ne znajući više kako bi pomogao teško bolesnoj kćeri, Dragan je u veljači nazvao Ured predsjednice RH, a kad mu je tajnica poručila da pošalje dopis, zaprijetio je da će baciti bombu na Rebro i zaklati liječnika. Ubrzo je uhićen, a kuća mu je pretražena. Nakon toga su ga odveli u istražni zatvor u kojem je proveo deset dana. Suđenje zbog prijetnje zakazano je za sredinu listopada.

Posjetila je i predsjednica

U cijelu “trakavicu” oko puta u Ameriku uključio se i savjetnik Kolinde Grabar Kitarović, dr. Mate Granić, ali majka Kruna kaže da i s Pantovčaka imaju samo pusta obećanja. Podsjeća i kako je predsjednica jednom prilikom već posjetila njezinu kćer u bolnici, donijela joj plišanog medvjedića i poželjela joj da s transplantacijom sve bude u redu. Međutim, obitelj na ostvarenje predsjedničine želje još čeka te prolazi kroz neizvjesnost i agoniju. Ured predsjednice je čak promptno uputio dopis Ministarstvu zdravstva i HZZO-u moleći odgovarajuća postupanja nadležnih službi u okviru propisa na temelju kojih se odobrava liječenje u inozemstvu. Međutim, iz Ureda Kolinde Grabar Kitarović također su objasnili da oni ne mogu utjecati na specijalističko mišljenje liječnika, koje je potrebno kako bi se odobrio nastavak liječenja u inozemstvu.

Vanesa je inače završila sedmi razred i odlična je učenica iako je s nastave izostala više od 200 sati.

Nitko ne zna tko i zašto odugovlači

KBC-u Rebro smo upite o tome zašto su toliko čekali sa slanjem zahtjeva HZZO-u uputili nekoliko puta, ali nikad nismo dobili odgovor. Ni Vanesini roditelji kažu da ne znaju zašto im je toliko trebalo dok njihova kći pati. HZZO nam je napokon, u četvrtak, potvrdio da je zahtjev za liječenjem Vanese u inozemstvu zaprimio 19. srpnja i da ga trenutačno razmatraju. Nažalost, nije poznato koliko će ta procedura trajati i kad će zapravo Vanesa dobiti zeleno svjetlo za odlazak na operaciju koja bi joj olakšala teške muke.