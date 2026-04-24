Stručnjaci navode kako je nekad bilo mnogo lakše detektirati počinitelje nego što je to danas, kad im na raspolaganju nisu više samo javne telefonske govornice i pisma nego mnogo sofisticiraniji alati
KOMENTAR: BOJANA MRVOŠ
Nadamo se da lažne dojave nisu uvertira u nešto mnogo gore
Bilježimo pošast dojava, nasreću lažnih, o postavljenim eksplozivnim napravama u školama, trgovačkim centrima... Jučer se na popisu našla i Zračna luka Split. Što se događa? To traje danima, tjednima ako se promatra cijela regija, jer je počelo od Banje Luke prije više tjedana, nastavilo se drugdje u BiH, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori...