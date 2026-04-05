Nadbiskup Uzinić: U vremenu ratova svi su pozvani biti graditelji mira i ljudi dijaloga

Istaknuo je da se Isus ne pojavljuje samo tamo gdje ga vjernici očekuju, nego i tamo gdje ga se najmanje očekuje. Neki vjernici bi željeli imati monopol na uskrsnulog Krista, no, imamo li pravo misliti da se on ne pojavljuje i u drugim crkvama i drugim crkvenim zajednicama, naveo je riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Isus se pojavljuje i izvan vidljivih granica Crkve, živi u svima koji iskreno traže i žive ljubav, dobrotu i sve što je pozitivno, iako ga možda ne prepoznaju, rekao je.

- Sve nas koji vjerujemo Isus poziva na veću ekumensko djelovanje i međureligijski dijalog, te izgradnju boljeg i pravednijeg svijeta, da ne budemo oni koji počinju ratove i iskorištavaju druge - dodao je.

Nadbiskup Uzinić je ustvrdio da pravi vjernici nisu oni koji se samo tako izjašnjavaju, nego oni koji služe i stavljaju druge ispred sebe. Ne bi smjeli biti oni koji dijele, nego oni koji okupljaju, ne rušiti mostove nego ih graditi, rekao je.

Rijeka: Riječki nadbiskup Mate Uzinić predvodio je uskršnje liturgijsko slavlje u katedrali sv. Vida | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Istaknuo je i da pravi vjernik Isusa treba prepoznavati u najmanjima i najslabijima među nama. Bez brige o njima, gladnima, žednima, siromašnima, progonjenima i žrtvama svakog rata i nasilja nema pravog Uskrsa, naveo je. "Ako njima služimo, služimo Isusu, a ako njih zaobilazimo, zaobilazimo i Isusa", naglasio je.

U propovijedi je istaknuo i da istinska vjera u Isusovo uskrsnuće zahtijeva napor. Moramo poduzeti određene radnje, promišljati o tome da bi mogli stići do odgovora je li Bog čuo Isusa kad mu je uputio molitvu s pitanjem "Bože, zašto si me napustio?", rekao je Uzinić dodavši da često ostajemo na površnosti običaja i radnji.

Samo ljubav omogućuje da Isus živi. Uskrs nije samo istina o Isusovu uskrsnuću, nego i istina o nama. To je poziv da budemo ljudi uskrsnuća, a to možemo biti samo snagom ljubavi. Susret s Isusom oslobađa nas svega onoga što nas zatvara, poput strahova, sebičnosti, beznađa, naveo je Uzinić.