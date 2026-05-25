Nadbiskup Uzinić: Vjeronauk i građanski odgoj ne smiju biti suprotstavljeni, uključite se

Živimo u sekularnom i pluralnom svijetu. Kršćanstvo je samo jedna od ponuda, nemamo pravo pretendirati da naša ponuda bude jedina. Ako se postavimo prema ovim pitanjima na način da namećemo svoje i ne želimo čuti drugo, onda se zapravo postavljamo u poziciju onih koji žele gospodariti društvom, a ne žele biti su-graditelji društva zajedno s drugima. Krist nam je model prema kojemu trebamo činiti sve što činimo, poručio je riječki nadbiskup Mate Uzinić prošli tjedan vjeroučiteljima Riječke nadbiskupije i Krčke biskupije.

Oni su se okupili na stručnom skupu, na kojem je tema bila odnos katoličkog vjeronauka i građanskog odgoja, prenosi portal srednja.hr.

Uzinić je istaknuo kako dijalog "doista vidi kao priliku da i mi sami uđemo u taj svijet i naučimo puno iz građanskog odgoja, što onda možemo primijeniti i u vjeronauku". Nadbiskup je citirao riječi pape Lava XIV. da obrazovanje predstavlja jedno od najsnažnijih sredstava za promjenu svijeta.

- Trebamo mlade učiti da budu graditelji mira, počevši od svojih svakodnevnih sredina: obitelji, škole, sporta, kruga prijatelja. Trebamo ih učiti, i još više im pokazivati primjerom, da se ne trebaju bojati drugih ljudi. Da ne grade zidove i ne postavljaju žilet-žice, nego da grade mostove, idu u susret ljudima drugih kultura i vjera, onima koji vjeruju drugačije i onima koji uopće ne vjeruju - istaknuo je.

- Odgoj za mir podrazumijeva priznavanje jednakog dostojanstva i jednakih prava svima . Mlade treba učiti da je moguć bolji i drugačiji svijet. S tim ciljem nužna je suradnja svih ljudi, bez obzira na vjerske, vrijednosne ili ideološke razlike. Pozivam vjeroučitelje na suradnju u provođenju građanskog odgoja iako postoje i razlike i predrasude - zaključio je nadbiskup Uzinić.