Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Teška nafta kakvom obiluje Venezuela, često nazvana i kiselom naftom, na globalnom tržištu jeftinija je od lakih sirovina, ali njezina prerada zahtijeva sofisticirane rafinerijske kapacitete i znatno veće troškove. Upravo zbog toga je, prema riječima Davora Šterna, bivšeg predsjednika Uprave INA-e i jednog od naših najuglednijih stručnjaka za naftno gospodarstvo, prerada teške nafte strateški izazov i prilika za rafinerije koje su spremne investirati u modernizaciju i kompleksne frakcijske jedinice, poput one u Riječkoj rafineriji.

