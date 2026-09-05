NAGLI RAST Broj slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila u Europi premašio tisuću

Više od tisuću lokalno stečenih infekcija virusom Zapadnog Nila zabilježeno je diljem Europe od početka ovogodišnje sezone prijenosa, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). Do 3. rujna zabilježeno je ukupno 1.086 slučajeva u 15 zemalja, priopćila je agencija u svom najnovijem tjednom ažuriranju u petak. Broj je naglo porastao posljednjih tjedana.

Početkom kolovoza prijavljeno je nešto više od 240 slučajeva u sedam europskih zemalja. Italija je zabilježila najviše slučajeva, njih 516, a slijede Grčka s 284 i Španjolska s 88. Ukupno je pogođeno 144 područja diljem Europe, uključujući 62 u Italiji, iako je ECDC upozorio da brojke ne pružaju potpunu sliku. Virus Zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude.

Prema njemačkom Institutu Robert Koch (RKI), oko 20 posto zaraženih osoba razvije bolest sličnu gripi, dok se samo otprilike jedna od 100 ozbiljno razboli. Groznica Zapadnog Nila obično prolazi bez komplikacija, iako su dugoročne posljedice relativno česte među pacijentima koji razviju tešku bolest.