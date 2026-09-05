Obavijesti

News

Komentari 0
IMA GA I KOD NAS

NAGLI RAST Broj slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila u Europi premašio tisuću

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
NAGLI RAST Broj slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila u Europi premašio tisuću
Foto: 123RF
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorava na nedostatak potpune slike o širenju virusa, unatoč alarmantnim statistikama

Više od tisuću lokalno stečenih infekcija virusom Zapadnog Nila zabilježeno je diljem Europe od početka ovogodišnje sezone prijenosa, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). Do 3. rujna zabilježeno je ukupno 1.086 slučajeva u 15 zemalja, priopćila je agencija u svom najnovijem tjednom ažuriranju u petak. Broj je naglo porastao posljednjih tjedana.

Početkom kolovoza prijavljeno je nešto više od 240 slučajeva u sedam europskih zemalja. Italija je zabilježila najviše slučajeva, njih 516, a slijede Grčka s 284 i Španjolska s 88. Ukupno je pogođeno 144 područja diljem Europe, uključujući 62 u Italiji, iako je ECDC upozorio da brojke ne pružaju potpunu sliku. Virus Zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude.

Prema njemačkom Institutu Robert Koch (RKI), oko 20 posto zaraženih osoba razvije bolest sličnu gripi, dok se samo otprilike jedna od 100 ozbiljno razboli. Groznica Zapadnog Nila obično prolazi bez komplikacija, iako su dugoročne posljedice relativno česte među pacijentima koji razviju tešku bolest.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige, stoji u odgovoru, ali nije pojašnjeno što će se s otpadom zapravo događati...
Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!
AFERA NA REBRU

Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Dr. Ivan Burcar dobio je prije godinu dana opomenu pred otkaz, a sad i otkaz. Medicinske sestre i tehničari koji su radili s njim za 24sata otkrivaju zašto su ga prijavili. S druge strane, dr. Burcar prijavio je KBC policiji
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
POGLEDAJTE SNIMKU

Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'

Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026