'Nagovarali su je da odustane od prijave i da joj se on ispriča'

Ona je razočarana i ogorčena presudom te je izgubila vjeru u sustav, zbog čega se i odrekla prava na žalbu. Nije si željela gomilati dodatne troškove, doznajemo od izvora bliskog policajki.

Ona je prijavila da ju je kolega, koji joj je bio nadređen, spolno uznemiravao pipkajući je po bedrima, pokušavajući je poljubiti govoreći joj prostote i nagovarajući je na seks dok su zajedno bili u vozilu na dežurstvu.

- Podržali su je kolege iz jedinice u kojoj radi i cjelokupno rukovodstvo policijske uprave kojoj pripada, no s istoka zemlje bilo je pokušaja da se sve zataška. Nagovarali su je da odustane od prijave, prihvati njegovu ispriku, što je ona odbila. Riječ je o uzornoj policajki bez mrlje u dosadašnjoj karijeri koja je, uz sve to, i nagrađivana sportašica, čijim se uspjesima MUP rado hvali - govori naš sugovornik.

Posebno sramotnom smatra odluku suda kojom žrtva mora pohotniku platiti i sudske troškove.

- Protiv njega se vodio disciplinski postupak i proglašen je krivim. Na vrijeme je pobjegao u mirovinu jer je znao da bi dobio otkaz da je ostao u službi i da je proglašen krivim - kaže isti izvor.

Nadležno državno odvjetništvo odbacilo je njezinu kaznenu prijavu uz obrazloženje da nisu našli elemente kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. Naime, prema Kaznenom zakonu spolno uznemiravanje progoni se po prijedlogu te je policajka nakon odbačaja preuzela progon kao tužiteljica oštećenica. Pokušali smo kontaktirati i policajku koju je uznemiravao, no ona nije imala komentara.

Rasporedio ju je sebi u smjenu

Bilo je to u noći na 23. veljače 2016. godine, kad je policajka bila na ispomoći na nadzornom punktu na graničnom prijelazu na istoku zemlje. Policajac, inače otac četvero djece, u to je vrijeme bio vođa smjene granične postaje. Iako je policajka trebala biti u smjeni s dvojicom drugih kolega, on ju je rasporedio k sebi. Satima joj se upucavao, čak je spustio svoje sjedalo te je nagovarao da i ona spusti svoje, dirao je po koljenima te je uhvatio rukama za glavu i pokušao poljubiti.

Ona je sve njegove nasrtaje odbijala govoreći mu da prestane, da joj smeta takvo njegovo ponašanje te da nije zainteresirana za nikakav odnos s njim i da je zauzeta. U jednom trenutku čak je izašla iz vozila, na što je on izašao za njom i nagovarao je da se vrati obećavši da je više neće dirati. Nakon što se vratila u vozilo, nastavio je s vulgarnim komentarima te je i dalje nagovarao da pristane na spolni odnos.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Oko 3 sata upalio se alarm na vezi i stigla je dojava da policajci love migrante. On je na to rekao da oni neće ići nigdje jer imaju važnijeg posla. Njegovo maltretiranje morala je trpjeti cijelu noć, od ponoći do 6 sati, odnosno otkad je sjela u službeno vozilo.

'Osjećala sam se poniženo'

- Zbog svega sam bila uznemirena i ponižena, i to kao žena koja je u tom trenutku bila u službi hrvatske policije i imala na sebi službenu odoru - rekla je na sudu policajka.

Napasnog kolegu je dan prije ovog događaja vidjela prvi put u životu te su normalno komunicirali. Pohotnik je u svojoj obrani poricao djelo te je tvrdio da su tijekom noći razgovarali o obiteljima i bračnim problemima. Branio se da je ona u nekoliko navrata izlazila iz vozila i da je moguće da ju je nehotice dodirnuo po tijelu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Odmah nakon prijave policijska uprava na istoku zemlje protiv njega je pokrenula stegovni postupak zbog teže povrede službene dužnosti nedoličnim ponašanjem u službi. U trenutku pokretanja stegovnog postupka u veljači 2016. godine privremeno je udaljen s dužnosti do okončanja postupka.

Policijski disciplinski sud proglasio ga je krivim te mu izrekao mjeru prestanka radnog odnosa uvjetno na četiri mjeseca, odnosno odlučili su da će policajac, ponovi li djelo unutar četiri mjeseca, dobiti otkaz.

MUP ga uvjetno kaznio

Prije isteka ta četiri mjeseca policajac je zatražio odlazak u starosnu mirovinu, za koju je ispunjavao uvjete, te mu je to omogućeno. Unatoč odluci disciplinskog suda koja je policajca proglasila krivim, sutkinja Općinskog suda ga je oslobodila uz obrazloženje da je za postojanje kaznenog djela za koje je bio optužen nužno da se spolno uznemiravanje ponovi barem jednom.

Mišljenje sutkinje nije promijenila činjenica da je uznemiravanje trajalo više sati, odnosno cijelu noć, te da ga nije ni mogao ponoviti jer se poslije više nisu vidjeli. Presuda je pravomoćna jer je oštećenica odustala od progona.

‘Institucije šalju poruku žrtvama da se ne javljaju jer neće dobiti pravdu’

Toliko se priča o pravima i zaštiti prava žena, u Hrvatskoj postoje brojne institucije koje se time bave, zašto se policajka nije javila u neku od udruga, možda bismo ipak nešto uspjeli, komentirala je Sanja Sarnavka.

Aktivisticu i zagovaračicu za ženska ljudska prava te predsjednicu zakladne uprave Solidarne, fonda za pomoć žrtvama nasilja, šokirala je najnovija presuda prema kojoj je policajac oslobođen za spolno uznemiravanje kolegice zato što ga je počinio samo jednom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL - Strašno mi je žao, naravno da žene odustaju jer im je pun kufer svega. Vidimo da je ova policajka na kraju kažnjena i plaćanjem sudskih troškova onome tko ju je uznemiravao. To nije rješenje, mi svi kao društvo moramo vršiti pritisak na insitucije da rade svoj posao. Ako mi svi odustanemo jer smatramo da ne možemo ništa napraviti, onda stvarno nećemo ništa napraviti. Ipak se stvari polako mijenjaju, mnoge stvari su se promijenile nabolje, danas se barem na simboličkoj razini nitko neće usuditi braniti nasilje i nasilnika - smatra Sarnavka.

Prisjetila se i slučaja grupnog silovanja iz Zadra u kojemu su počinitelji prvo pušteni da se brane sa slobode, a nakon silnog pritiska medija, raznih udruga i samih građana, ipak im je određen istražni zatvor.

- Poruka ne smije biti da se odustaje. Postoje razni suci i sutkinje, ima ih svakakvih. Neki ne pokazuju nimalo empatije i razumijevanja za žrtve u postupcima u kojima sude, no ima i sudaca koji časno i savjesno obavljaju svoj posao. Smatram da treba ustrajati jer je to jedini način da nešto postignemo i da borba za zaštitu žena i djece od svih oblika nasilja zaživi i u praksi - kaže aktivistica.

Inicijativa #spasime, SOLIDARNA - zaklada za ljudska prava i solidarnost te Platforma za reproduktivnu pravdu pozivaju građanke i građane da donacijama podrže policijsku službenicu koja je izgubila spor protiv nadređenog kolege iako je utvrđeno da ju je čitavu noć na dužnosti spolno zlostavljao, piše N1. Iako je postupila na pravilan način kako bi se nasilnik razotkrio i kako bi ga se spriječilo da eventualno ponovi nasilje prema drugim kolegicama, žrtva zlostavljanja sada mora platiti sve sudske troškove u iznosu barem 10.000 kuna.