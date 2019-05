Spasio je čovjeka s 35 metara visine: Ovo je poziv, ne posao

Nisam ni sanjao da ću ja dobiti nagradu, ovo me baš razveselilo. No nagradu su zaslužili i moji kolege, rekao nam je vatrogasac Vedran Baeto, koji je prije mjesec dana s 35 metara visine kraj Poreča spustio teško ozlijeđenog radnika na ramenima.

- Ovo nije posao, ovo je poziv i zajedništvo u spašavanju - dodao je skromni vatrogasac kojem je nagradu dodijelio zapovjednik vatrogasne zajednice Poreča Denis Matošević, uoči dana Svetog Florijana.

Na svečanost uoči dana Svetog Florijana 4. svibnja koji vatrogasci slave kao svog zaštitnika, stigao je i porečki gradonačelnik Loris Peršurić kako bi dodijelio odlikovanja hrabrim ljudima.

Četvorica vatrogasaca su promovirana, a diplomu za hrabrost i požrtvovnost na intervencijama, kao i odličje brončane vatrogasne plamenice dobio je spomenuti Vedran Baeto.

'Visio na konopcima'

Radili smo sa strane kad smo čuli zvuk lomljenja. Dio krana pao je na samo 10 metara od nas. Vidio sam čovjeka kako visi u nesvijesti, drugi je ležao mrtav na tlu.

Ispričao nam je to prošli mjesec jedan od šokiranih radnika koji su stigli u Funtanu kraj Poreča kako bi rastavili dizalicu.

Mlađi radnik (31) ostao je visjeti bez svijesti kad su mu ostali pohitali u pomoć. Jedan od njih našao je hrabrosti i popeo se uz ljestve kako bi ga uvukao u kabinu dizalice dok ne stignu spasilačke službe.

- Vatrogasci nisu mogli kamionom do radnika pa su dizalicu učvrstili pomoću druge dizalice. Došao je i kamion s platformom, no ona je vjerojatno bila prekratka pa su se vatrogasci popeli ljestvama do njega - prepričao je jedan radnik akciju spašavanja.

- Imao je slomljenu ruku koju nije mogao pomicati. Mi smo je imobilizirali kako bismo ga uopće mogli micati. Vezali smo ga užetom zbog sigurnosti i tako smo ga spuštali - rekao je Željko Milohanić, vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe iz Poreča koji je s kolegama došao u pomoć.

S obzirom na to da je prostor s ljestvama dizalice bio uzak, 31-godišnjaka nisu mogli staviti u nosila. Na kraju ga je vatrogasac Vedran Beato doslovno spuštao tako da je radnik sjedio na njegovim ramenima.

- Zatekli smo ga na 35 metara visine. Stavio sam ga na svoja leđa i tako sam polako silazio ljestvama. Uspio sam uz pomoć kolega te smo ga predali Hitnoj službi - rekao nam je tada Vedran Baeto.

