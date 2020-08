Najam novih limuzina vrhuška Holdinga platit će 634.000 kn, naručeni najluksuzniji modeli

U Holdingu kažu da im je istekao stari najam, a jeftinije im je unajmljivati nova vozila, nego imati svoj vozni park koji treba održavati, pa u naredne dvije godine će u najmu imati 312 automobila

<p>Unatoč krizi i besparici u blagajni Grada Zagreba, njegove tvrtke, od kojih je najveća Zagrebački holding, odlučile su obnoviti vozni park. Nova vozila će dobiti od članova uprave do radnika u komunalnim društvima.</p><p>Preko ureda za javnu nabavu Grada Zagreba upućen je poziv za savjetovanje zainteresiranim tvrtkama koje mogu isporučiti vozila. Ukupno u Holdingu, povezanim gradskim tvrtkama i ZET-u planiraju na dvije godine unajmiti 312 automobila, a za to će s PDV-om izdvojiti 23,89 milijuna kuna, objavio je prvi Večernji list. U Holdingu kažu da im je istekao stari najam, a jeftinije im je unajmljivati nova vozila, nego imati svoj vozni park koji treba održavati. </p><p>Najluksuznije i najskuplje vozilo namijenjeno je Ani Stojić Deban, predsjednici uprave Zagrebačkog holdinga. Ona po ugovoru ima pravo, kao i njezini prethodnici, na vozilo više srednje klase. </p><p>Zato je Zagrebački holding specificirao da im je potrebno vozilo u rangu Audija A6, ali u tu klasu spadaju i BMW 5, Mercedes E klase ili neko jednako vrijedno vozilo. Mora biti crne boje, imati snagu od 160 kwh, dizelski motor, automatski mjenjač... </p><p>Nova vozila poput Audija A6 stoje od 466.000 kuna naviše, zavisno od opreme. Novi BMW 5 stoji, zavisno od opreme i modela, od 420.000 pa sve do 610.000 kuna. </p><p>Predsjednica uprave je i do isteka leasinga koristila BMW 5, koji je također bio u najmu.</p><p>Članovi uprave, još njih troje, imaju pravo na vozila srednje klase u rangu Audija A4, BMW-a 3 ili Mercedesa C klase. Dodatno na takvo vozilo ima i direktorica ZET-a, dok ostali voditelji podružnica i tvrtki imaju pravo na nešto manje luksuzna vozila niže klase. Holding nabavlja četiri takva vozila. Primjerice, jedan novi Audi A4 stoji u maloprodaji od 257.000 kuna.</p><p>Holding smo direktno pitali koliki je predviđeni trošak za tih pet luksuznih jurilica namijenjenih predsjednici i članovima uprave. Međutim, odgovor o tome nismo dobili. Jednostavno su preskočili odgovor na to pitanje. </p><p>No prema podacima koje neslužbeno imamo od ranije, dvogodišnji najam vozila limuzine za predsjednicu uprave plaćali su oko 173.000 kuna. A za svaku limuzinu niže klase za članove uprave najam je stajao nešto više od 115.000 kuna. Kako bi cijene trebale biti približno iste, to znači da će minimalno za najam pet novih limuzina izdvojiti nešto manje od 634.000 kuna. </p><p>Što se tiče ostalih vozila, većina od 12,9 milijuna kuna, koje će potrošiti na dvogodišnji najam, odlazi na vozila niže klase koja su raspoređena po podružnicama. Primjerice, najviše, 136 vozila je niže klase poput Opel Corse ili Renault Clija. Dodatno unajmljuju i 36 vozila niže srednje klase poput Renault Megana, Forda Focusa ili Škode Octavije.</p><p>Uz to, prenosi Večernji list, ZET će nabaviti 46 automobila, od čega 40 niže klase, pet donje srednje klase i jedan srednje klase. Za to planiraju izdvojiti 2,5 milijuna kuna bez PDV-a. </p><p>Gradska plinara Zagreb planira na najam potrošiti 1,7 milijuna kuna, Plinara opskrba 400.000 kuna. Vodoopskrba i odvodnja 1,2 milijuna kuna, pa će valjda s novim vozilima stići obići sve šahtove i očistiti ih prije kiše. GSKG unajmljuje vozila u vrijednosti od 260.000 kuna.</p><p>Iz Zagrebačkog holdinga smo dobili i tablicu iz koje proizlazi da im je značajno jeftinije unajmiti vozila od rent-a-car kuće, nego primjerice plaćati operativni leasing. Primjerice, prošli dvogodišnji najam za 145 vozila, koji uključuje i četiri automobila visoke i srednje klase za upravu, platili su 8,7 milijuna kuna bez PDV-a, Ušteda u odnosu na to da su iste automobile uzeli preko operativnog leasinga je oko četiri milijuna kuna.</p><p>I Grad Zagreb inače unajmljuje automobile kao rent-a-car iako je Državna revizija naložila još ranije da se to razmotri. Ali tako mogu češće mijenjati automobile i nemaju dodatne obveze koje postoje kod leasinga. </p><p>Iz Zagrebačkog holdinga su poslali i službeni odgovor što se tiče samo njihovih 266 vozila. Nisu odgovarali za gradsku tvrtku ZET koja po istom principu unajmljuje vozila i s njom dolazimo do 312 vozila.</p><p>- Novi postupak je pokrenut jer je prethodni okvirni sporazum za najam istekao 2019. godine - stoji među ostalim. </p><p>Dodaju da nemaju svoj vozni park, nego baš zbog smanjenja troškova uzimaju vozila u dnevni najam za obavljanje potrebnih poslova. </p><p>Na kraju zaključuju da možda sva vozila iz okvirnog sporazuma i ne budu ugovorena. </p>