Najavili: 'Mi ćemo ukinuti birokracije 19. i 20. stoljeća'

Nositeljica liste u X. izbornoj jedinici Marijana Puljak pokazala je dokument s biljegom iz 1916. godine, istaknuvši da se hrvatska birokracija još uvijek nije odmakla od 19. stoljeća

<p>Koalicija Stranke s Imenom i Prezimenom, Pametno i Fokusa najavila je u četvrtak ukidanje birokracije 19. i 20. stoljeća. Podsjetimo, riječ je o ukidanju četvrtog od ukupno pet nameta koje prezentira tijekom cijelog tjedna, kao primjer ukidanja svih besmislenih nameta, poreza i birokratskih barijera koje opterećuju građane i poduzetnike. Nakon najave ukidanja obaveznih godišnjih tehničkih pregleda za nove automobile i nepotrebnog cijepljenja pasa protiv bjesnoće svake godine te ukidanja nameta u turizmu, koalicija je najavila i reformu javne uprave.</p><p>Kako je tom prilikom istaknula nositeljica liste u I. izbornoj jedinici <strong>Dalija Orešković</strong>, krajnje je vrijeme da odustanemo od uprave 19. stoljeća. „Dosta nam je obilazaka institucija i traženja jednih te istih papira, plaćanja nepotrebnih biljega, taksi i administrativnih pristojbi, ispisivanja uplatnica, a da ni sami ne znamo čemu svi ti papiri i troškovi služe“, rekla je Orešković, dodajući da nijedna druga politička opcija na ovim izborima ne progovara o osnovnom problemu ove države, odnosno neizgrađenim, slabim i zastarjelim institucijama.</p><p>Nositeljica liste u X. izbornoj jedinici <strong>Marijana Puljak</strong> pokazala je dokument s biljegom iz 1916. godine, istaknuvši da se hrvatska birokracija još uvijek nije odmakla od 19. stoljeća. „Ni dan danas ne možete živjeti, ako nemate hrpe papira na kojima su biljezi. Koliko puta vam se dogodilo da od vas traže izvod iz matične knjige rođenih, star do šest mjeseci, kao da ste se ponovno rodili? Koliko puta su vas šetali iz jednog ureda u drugi, od jedne do druge institucije po pečate i koliko puta zbog toga niste mogli ostvariti svoja prava“, upitala je Puljak.</p><p>Naglasila je da je Hrvatska 21. stoljeća potpuno digitalizirana i da država od građana ne smije i ne može tražiti papire koje već posjeduje. „Digitalizirana administracija građanima omogućava da sudjeluju u vlasti te da lakše kontroliraju njezine procese i to je jedan od ključnih koraka kojima će ova koalicija Hrvatsku konačno uvesti u 21. stoljeće“, poručila je Puljak i podsjetila da je korona kriza pokazala kako je u vrlo kratko vrijeme moguće sve digitalizirati.</p><h2 data-bind="text:Title" itemprop="headline">Pranić: Vinari u Dalmaciji na koljenima</h2><p>Gradonačelnik Vrgorca i kandidat na listi Stranke s Imenom i Prezimenom u 10. izbornoj jedinici <strong>Ante Pranić </strong>upozorio je u četvrtak na teško stanje vinogradarstva i vinarstva u Dalmaciji.</p><p>Dalmatinski vinari našli su se u lošoj poziciji zbog podbačaja turističke sezone uslijed koronavirusa, jer je u potpunosti stala prodaja i plasman vina. Turista nema, izvoz je stao, kušaonice su prazne, a krediti stišću. Očekuje se dvostruko manja prodaja vina nego lani, kažu vinari iz vrgoračkog vinogorja koji su se požalili Praniću.</p><p>Turizam je naša strateška djelatnost, a sudbinu turizma prate i grane poljoprivrede koje su od strateškog značaja za Dalmaciju - vinarstvo i vinogradarstvo. Naši vinari u Dalmaciju, od Konavala, Pelješca, Komarne, preko otoka, sve do Dalmatinske zagore - svi su trenutno na koljenima, upozorio je Pranić koji je sa saborskim zastupnikom Tomislavom Panenićem obišao vrgoračko vinogorje, najveće vinogorje u Hrvatskoj.</p><p>U vinarstvu je teža situacija nego u ugostiteljstvu. Ugostitelj može zatvoriti objekt i tako troškove svesti na minimum, ali naši poljoprivrednici nemaju tu opciju, vinograd traži konstantno održavanje i ulaganje, ističe Pranić.</p><p>Najavio je da će odmah nakon izbora sjesti za stol s vinarima i hitno tražiti provedbu proaktivnih mjera za njihov spas. Nakon promjene na izborima vinari više neće biti prepušteni sami sebi. Tužno je vidjeti da su zaboravljeni od svih koji su bili na vlasti, za njihove žuljeve, očito, nitko ne mari, rekao je. </p><p>Moramo hitno razviti dugoročne mjere podrške poput reprogramiranja postojećih kredita, osiguravanja obrtnih sredstava za financiranje proizvodnje, smanjenje PDV-a, i dr. Nedjelovanje će nas koštati daleko više od mjera podrške vinarima, kazao je Pranić.</p><p> </p>