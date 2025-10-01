Najavljena izgradnja Arene Bjelovar s više od 5000 mjesta

Vrijednost projekta Arena Bjelovar procijenjena je na 10 milijuna eura, a očekuje se da će građevinska dozvola i natječaj biti dovršeni do 15. studenog, rečeno je na predstavljanju projekta u srijedu u Uredu gradonačelnika.

Uz nove tribine, projektom je predviđena izgradnja malokalibarske streljane, prve dvorane te vrste u Hrvatskoj, smještene ispod zapadne tribine. U streljani će biti po 12 strijelaca istovremeno, a omogućit će treniranje bjelovarskom olimpijcu Miranu Maričiću, osvajaču brončane medalje u streljaštvu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Stadion će imati i 140 mjesta u VIP ložama, a na krovu će biti postavljeni solarni paneli snage pola megavata. Osim sportskih sadržaja, stadion će sadržavati restoran, šetnicu, mali teren s umjetnom travom i trkaću stazu. Projektom su predviđena i nova parkirališna mjesta u sustavu naplate.

Gradonačelnik Dario Hrebak istaknuo je da će Arena Bjelovar omogućiti sve preduvjete za razvoj nogometa na području Bjelovarsko-bilogorske županije, kao i gostovanja klubova poput Dinama, Osijeka, Rijeke i Hajduka.

Najavio je da će se financiranje osigurati kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvitak preko kojeg je, uz ispunjenje potrebnih uvjeta, moguće otpisati 45 posto glavnice kredita.

„To praktički znači da ćemo stadion koji košta 10 milijuna eura dobiti za 6,5 milijuna eura”, pojasnio je Hrebak dodavši da očekuje da radovi započnu u ožujku iduće godine i traju 17 mjeseci.

Prijavitelj na HBOR-ov poziv bit će Gradsko poduzeće za upravljanje sportskim objektima. Projekt je osmislila tvrtka Flet, a glavni projektant Matija Novak uskladio je planirani objekt s uvjetima Hrvatskog nogometnog saveza i njihovim odjelom za licenciranje stadiona.