Najbedastiji diler ikad? Fotkao se s drogom, i to 26.000 puta

Britanska policija uhitila je razmetljivog dilera droge na temelju njegovih nepromišljenih selfija na kojima se hvali golemim količinama gotovine, skupim satovima i nakitom, javlja DailyMail.

Tijekom pretresa njegovog doma u Newportu, Mark Wainfur (29) ulovljen je s nevjerojatnih 13.000 funti, odnosno više od 105.000 kuna, koje je sakrio u džepovima. Policijski službenici koji su pregledavali njegov telefon pronašli su poveće količine sadržaja povezanih s drogom: nešto više od 26.000 fotografija, 400 videa i 700 poruka.

Na jednoj od fotografija Wainfur pozira usred goleme farme kanabisa, na drugoj vidi se dijamantni Royal Oak Offshore ručni sat, na nekima se uslikao s ovećim svežnjevima novca. Policija je u njegovom domu pronašla ukupno nešto više od 14.000 funti gotovine, od toga 13.000 funti u džepovima.

