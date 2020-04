'Najbitnije je sad da smanjimo širenje u domovima za starije'

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić gostovala je u dnevniku HRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dr. Markotić osvrnula se na nekolicinu tema između kojih su ekspanzija korone u svijetu, poglavito u SAD-u, Italiji i Njemačkoj, točan utjecaj virusa na ljudski organizam koji je još uvijek u fazi istraživanja, kao i popuštanje mjera u Hrvatskoj.

Prvo se dotaknula goruće teme domova za starije i nemoćne.

- Imamo problem staračkih domova. To je očekivano, ali uspjeli smo se dugo održati bez tog prodora. Naravno da to nije dobro, ali nadamo se da ćemo dodatnim mjerama uspjeti i to ograničiti.

Stanje u SAD-u je sve gore. Amerika je prestigla Italiju po broju preminulih te broji preko pola milijuna zaraženih.

- Bojim se da je SAD zakasnio s određenim mjerama. Italija je u teškom stanju. Njemačka ima jako dobro organizirano zdravstvo i visoku razinu discipline pa nije neočekivano da su na dobrom putu. Ublažavanje mjera u Austriji je rizična mjera, ali vidjet ćemo što će to donijeti.

Na vrijeme smo uveli mjere

Hrvatska nije toliko pogođena. Pravovremeno smo uveli mjere.

- Najbitnije je da se u Hrvatskoj smanji širenje u domovima. Od Splita prema Dubrovniku situacija nije stabilna, ali vjerujem da će se to zajedničkim snagama epidemioloških službi, infektologa i građana uspjeti svladati. Zemlje koje su na vrijeme uvele mjere koje smo i mi uveli, gdje je stanovništvo bilo visoko disciplinirano, sada ne smiju popustiti.

- Pitanje je hoćemo li završiti školsku godinu na vrijeme ili ćemo ići na popravni. Ne bi se smjeli još jedno vrijeme opuštati i trebali bi se nastaviti držati mjera.

Ponovno su otvorene tržnice u Hrvatskoj. Građani su pohrlili nabaviti potrebne namirnice za Uskrs pa su se na nekolicini mjesta stvarale ogromne gužve. Tako se u redu za Dolac čekalo i po pola sata, a red se protezao skroz do Jurišićeve ulice.

- Otvaranje tržnica je rizik koji smo preuzeli, vidjet ćemo rezultate. Treba držati higijenske mjere, distancu.

- Svaki dan raspravlja se o popuštanju mjera. Bit će postepeno kao što je bilo i postepeno stezanje mjera. To je test za sve nas koji osmišljavamo mjere, kao i za građanstvo koje se s tim mora nositi. Vjerujem da ćemo i u popuštanju mjera naći pravu ravnotežu i ne urušiti sustav.

Markotić je naglasila da je virus još uvijek u fazi istraživanja te poslala apel mladim ljudima.

- Još nas čeka puno istraživanja, ali jasno je za infektivne bolesti ili ljude koji imaju rizična ponašanja, pušenja, prekomjerno unošenja hrane, ekstremnih aktivnosti, imunološki sustav je djelomično oštećen. Ako pušite, imunološki sustav u plućima nije dovoljno zdrav da bi se mogao boriti s virusom.

- Mladi su ključ, mogu pokazati da su lideri u zemlji, neka mladi Hrvati pokažu da mogu biti ključni element u zaustavljanju epidemije.