'Najbolje da parlamentarni izbori budu kad i predsjednički'

Za Hrvatsku bi najbolje bilo da se zajedno s predsjedničkima održe i parlamentarni izbori, poručeno je u utorak s konferencije za novinare SDP-a, koji je glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića pozvao da podnese ostavku, a sve progresivne snage u zemlji da se uključe u antikorupcijski savez.

Povod konferencije za novinare SDP-a bilo je otkriće da je Mikulić pogrešno u imovinsku karticu upisao svoju kuću na Krku, tako što nije naveo čak 687 četvornih metara površine svoje nekretnine, a saborski zastupnik Gordan Maras to je nazvao nevjerojatnom situacijom i sve poduzetnike pozvao da, kada im dođu inspektori i uoče nepravilnosti, naprave isto što i Mikulić - ispričaju se.

Mikulićev posao je utjerivati donacije

"On očito misli da je to dovoljno, a SDP smatra da osoba koja se na takav način odnosi prema zakonima, odnosno prema transparentnosti prema građanima, ne bi smjela biti na tom mjestu. On bi trebao podnijeti ostavku, radi higijene društva i radi toga da se maknemo od korupcije koju nam nudi HDZ”, poručio je Maras.

Pozvao je potom da se ispita i još jedna "gotovo nevjerojatna situacija” - automobil koji vozi Mikulić. "Ne znam poznajete li nekog drugog državnog dužnosnika u Hrvatskoj koji u dvije rate kupi Mercedes od 70.000 eura”, rekao je Maras.

Saborski zastupnik Željko Jovanović ustvrdio je da su korupcija, nepotizam i kriminal modus operandi HDZ-a - "stranke opasnih namjera koja zaista nikada ne mijenja svoju ćud, bez obzira tko bio na čelu”.

"Zbog njihovog poznatog rođačkog modela upravljanja Hrvatskom nije čudo što ljudi u sve većem broju odlaze, dok istovremeno profitiraju isključivo članovi te stranke i s njima udruženi pojedinci”, rekao je podsjetivši da su bivši predsjednik te stranke, kao i cijela stranka optuženi za korupciju.

Situacija s Mikulićem "već je viđena priča”, izabran je zbog podobnosti, a ne sposobnosti, a to što ga je Kolinda Grabar - Kitarović postavila za ključnog čovjeka za predizbornu kampanju u Zagrebu govori o tome da je njegov posao utjerivati donacije.

"To smo već kod aktualne predsjednice vidjeli - najpoznatiji bjegunac u Bosni, njen intimni prijatelj, također je financirao njezine predizborne kampanje, pa je valjda morala nastaviti s tim. Ili tko je njen čelni čovjek za predizbornu kampanju u Lici - Branimir Šutić, poznati osuđivani član HDZ-a zbog pronevjere i zloupotrebe položaja i ovlasti”, kaže Jovanović.

Za Grabar-Kitarović rekao je da ima katastrofalan image, a njezinu kampanju opisao kao "potpuno zbrkanu kampanju izgubljene žene zbog koje se svi građani Hrvatske, a posebno Riječani i Primorci, svaki dan sve više srame”.

SDP pokreće formiranje antikorupcijskog saveza

SDP je upravo zbog takvih stvari, naglasio je, pokrenuo formiranje širokog antikorupcijskog saveza svih progresivni snaga u društvu u koji žele uključiti što je veći broj stranaka, civilno društvo i pojedince.

"Ljudima se sve ovo oko HDZ-a i njihove predsjedničke kandidatkinje jednostavno gadi. Ljudi više ne mogu gledati tu korupciju, ta korupcija izjeda budućnost mladima i krade dostojanstvo starim građanima”, rekao je.

SDP je stoga pripremio niz zakonskih prijedloga koje će uputiti u Sabor, a prvi će biti zakon o utvrđivanju porijekla imovine jer, ističe Jovanović, građani imaju pravo vidjeti na koji način je imovina stečena.

"Mi želimo proaktivno djelovanje Porezne uprave, ne njenu pasivnost. Porezna uprava, zajedno s Uredom za sprječavanje pranja novca, ima sve alate da analizira sve porezne kartice i utvrdi postoji li razlika u količini imovine i primanja pojedinog poreznog obveznika, posebno dužnosnika, politički istaknutih osoba i svih koji su sudjelovali u procesima privatizacije”, kaže Jovanović.

Zakonom žele, istaknuo je, ojačati i ulogu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje bi nadziralo imovinske kartice dužnosnika te kroz suradnju s Poreznom upravom i ostalim institucijama automatski upozoravalo na sve sumnjive slučajeve porijekla imovine.

Jovanović je građane pozvao da izađu na predsjedničke i parlamentarne izbore i glasaju "za antikorupcijski savez i normalnu Hrvatsku”. Rekao je da će vrlo skoro njihov antikorupcijski plan potpisati HSS i HSU, a računaju i na PGS i IDS te "sve progresivne snage koje nikad nisu prevarile hrvatske građane".

Neće biti velike koalicije, parlamentarni izbori kad i predsjednički

Maras je na novinarsko pitanje odbacio mogućnost "velike koalicije" HDZ-a i SDP-a. To nije opcija, rekao je.

"SDP na sljedećim izborima treba okupiti što veći savez kako bi smo promijenili Hrvatsku, a to jedno možemo napraviti tako da krenemo potpuno drukčijim smjerom od onoga koji nudi HDZ", rekao je.

Prvi je korak na predsjedničkim izborima glasati za Milanovića, za kojeg je uvjeren da će uvjerljivo pobijediti već u prvom krugu, nakon čega se mogu očekivati, ocijenio je, daljnji sukobi u HDZ-u i odlazak Plenkovića.

Smatra da bi za Hrvatsku bilo najbolje da se uz predsjedničke, odmah održe i parlamentarni izbori.

"Da ima imalo diginiteta i dostojanstva i poštenja u HDZ-u, Plenković bi to napravio, a ne razvlačio još godinu dana. Sljedeća godina Plenkovićeva mandata gubitak je vremena za Hrvatsku, a njemu jedino diže taštinu što će kao premijer predsjedati EU-om”, ustvrdio je Maras.