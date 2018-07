Najbolji maturant: 'Ako se sve riješi, vratio bih se u Hrvatsku'

Maturant Ilija Srpak koji je svojim iskrenim i izravnim govorom povodom dodjele Oscara znanja privukao pažnju i onog dijela javnosti koje obrazovanje i znanje uopće ne zanima, dao je intervju za N1.

U rečenicama za pamćenje, koje je posvetio, kako je sam rekao, ne tako blistavom hrvatskom školstvu, Srpak je na svečanosti dodjele Oscara znanja istaknuo da se u Hrvatskoj forsira prosječnost i gasi izravnost, konstatirao da se samo zbog posebnog truda pojedinih profesora ili samostalnih inicijativa učenika netko uspije izdići i kritizirao medije zbog nedovoljnog posvećivanja pažnje obrazovanju, napretku i uspjesima mladih generacija.

'Da se ja bavim raspodjelom novca, bilo bi me sram'

- Koliko ljudi u Hrvatskoj zna da smo ove godine prvi put sudjelovali na Mendeljejevoj kemijskoj olimpijadi? Koliko ljudi zna da ćemo prvi puta sudjelovati na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi? Tko zna? Ah, nitko ništa ne zna, krhko je znanje - izjavio je Srpak i zaradio gromoglasan pljesak.

U intervjuu za N1, Srpak je rekao da je govor za Oscar znanja pisao dva sata i zatim ga je malo dorađivao i vježbao. Kako je kazao u intervjuu, većina reakcija ga je iznenadila, a došle su mu čestitati ministrica i predsjednica.

- Predsjednica mi je rekla da je govor dobar, ali da smatra da je nekim ljudima ipak stalo do obrazovanja. Ja sam rekao da mislim da mu se više trebamo posvetiti - izjavio je.

Ilija Srpak, dobitnik ukupno 17 Oscara znanja i sudionik 10 Olimpijada znanja, u govoru se dotaknuo i teme financiranja obrazovanja i rekao da se u Srbiji za nadarene učenike izdvaja znatno više sredstava nego u Hrvatskoj.

- Da sam ja netko tko se bavi raspodjelom novca, mene bi bilo izuzetno sram. Moja Varaždinska županija to dobro radi - kazao je.

'O kurikulumu bih volio porazgovarati s ministricom'

Objasnio je i što ga sve smeta u obrazovnom sustavu i istaknuo da bi 'volio porazgovarati s ljudima koji su slagali kurikulum iz kemije i s ministricom.

- Smatram da bi trebalo pojačati kurikulum, htio bih da se ne izbacuju neke stvari iz kemije u matematičkoj gimnaziji. Ima nekih stvari koje mi se ne sviđaju, htio bih se oko toga sastati s grupom za reformu kurikuluma i ministricom. Smatram da se sve treba pojačati. Problem je što se kemija smatra baukom, a to je zato što se ne poznaju osnove. Sve se to treba pojačati, nije to komplicirano, možda je jedan od problema i to što ljudi nemaju radne navike - objasnio je.

U nastavku školovanja, Ilija planira upisati Cambridge.

- Išao sam na intervju, dobio sam mjesto, još čekam rezultate mature. Ako uspijem, studirat ću tamo. Ako se ovdje situacija riješi, ja ću se vratiti. Ako ne, ne može se nikoga kriviti ako za sebe želim pronaći neko bolje mjesto - kazao je.

