- Ovo je kao Pirova pobjeda. Sretan sam zbog sebe, ali ujedno i jako tužan zbog Eugena - rekao nam je Matko Trupinić, ovogodišnji najbolji maturant te dobitnik Soljačićeve nagrade u vrijednosti 5 tisuća eura.

Naime, u srijedu je v.d. predsjednika Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović izjavio kako je najbolji maturant te dobitnik nagrade Eugen Bošnjak iz 15. zagrebačke gimnazije, isto kao i Matko.

No došlo je do pogreške u sustavu. Naime, iako su obojica imali 100 posto riješene ispite iz fizike i matematike, presudan je bio ispit iz hrvatskog jezika, koji je Matko napisao za 3,67 posto bolje od kolege.

- Do zabune je došlo jer je zbog interesa javnosti objavljen rezultat koji je bio privremeni, a ne konačan. Zbog funkcioniranja sustava na konferenciji za medije nismo imali uvid u to da je došlo do promjene. Meni je žao zbog toga što je Eugen doveden u situaciju koju ne zaslužuje, no i u ovo doba informatike, može doći do pogreške sustava. Ovom prilikom se ispričavam i Eugenu, ali i Matku - rekao nam je Filipović.

Savjetnik ministra znanosti i obrazovanja, Božo Pavičin, objasnio je kako je došlo do greške.

- Matko je naime uložio prigovor na ispit iz matematike, koji je prihvaćen, ali u trenutku konferencije za medije nije bio evidentiran kao konačan rezultat. Prigovorom je postigao rezultat od 100 posto iz matematike čime je postao najbolji maturant. To je isto kao i dobitak na lotu, šansa jedan u nekoliko, no dogodila se. Da je konferencija za medije bila samo nekoliko sati kasnije, do pogreške ne bi došlo - kaže.

Za komentar smo kontaktirali i Eugena, no s obzirom na situaciju nije bio raspoložen.

- Tužan sam i iznenađen, no čestitam Matku na zasluženom priznanju - odgovorio nam je kratko.

Matka je pobjeda iznenadila te joj se nije stigao veseliti.

- Nisam uopće svjestan što se dogodilo tako da nisam stigao razmišljati ni o nagradi niti novcima. Nadam se da će mi sve ‘sjesti’ kroz nekoliko dana - rekao nam je budući student farmacije.

Situaciju je komentirao i Nikola Dmitrović, ravnatelj 15. zagrebačke gimnazije koju su polazila oba mladića.

- Tužan sam zbog Eugena i žao mi je što proživljava to što proživljava, no s druge strane sam sretan zbog Matka jer je nagrada ipak ostala u našoj školi, četvrti put od šest koliko se dodjeljuje do sad. Ipak, ponosan sam na oba naša učenika kao i na sve ostale maturante. Ovogodišnji rezultati govore da je prosjek ispita iz matematike na višoj razini 4,59 što je fascinantan rezultat - kaže.

S njime se slaže i Matko.

- Škola mi je zaista dala sjajnu podlogu znanja, a na to nije utjecala niti online nastava. Dapače, omogućilo mi je da se što bolje pripremim za maturu, ali i za školovanje na fakultetu - priča nam,

Osim Matka, drugi najbolji maturant te osvajač nagrade Sakač koja se dodjeljuje za najbolje napisani ispit iz informatike u vrijednosti 5 tisuća eura, je Davor Marenić iz Srednje škole Tina Ujevića u Kutini. Davor je ispit iz informatike i matematike napisao za 100 posto, a iz fizike je također dobio peticu.

- U pozitivnom šoku sam već dva dana. Već godinama polazim županijska i državna natjecanja iz informatike te mi sam ispit nije predstavljao toliki stres. No nagradi se nisam nadao, iako me pozitivno razveselila - kaže. Novac će iskoristiti za školovanje i kupnju računarske opreme.

- Upisao sam FER te planiram razvoj karijere u IT-u, smjeru računarstva. Preko ljeta ću se odmoriti, a onda se nastavljam dalje razvijati u tom smjeru što me jako veseli - zaključio je.