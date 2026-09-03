Saša Višak i Josip Martinović predstavljaju Hrvatsku na Svjetskom natjecanju u oranju u Garbovcu. Na natjecanje su stigli i orači iz Kenije, Novog Zelanda, Kanade, Australije i Amerike
SVJETSKO NATJECANJE PLUS+
Najbolji svjetski orači stigli su u Baranju: 'Orem očevim plugom starim čak četrdeset godina'
Čitanje članka: 3 min
Najbolji svjetski orači, njih 51, iz 26 država i s pet kontinenata, stigli su u Baranju, u selo Grabovac. Tu je, na njivama Belja i farme Mitrovac, započelo 71. Svjetsko natjecanje u oranju - najveći poljoprivredni događaj godine, ali i najpoznatija svjetska poljoprivredna manifestacija.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+