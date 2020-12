Nakon 16 godina i 6 dana (kako je to izračunao egzaltirani šef hrvatske diplomacije) treći čovjek Kremlja stigao je u Zagreb. Prvog znate, a drugi je Šojgu, šef obrane i vojske. Što taj posjet znači?

Bivši šef Janafa izašao je iz Remetinca i tako pokrenuo niz zanimljivih špekulacija o podrijetlu milijuna kuna koji su pronađeni u istrazi Uskoka i povezani s njim. Ali ima još... Zoran Roško u novom romanu ‘Bogart i Seranoga’ ne iznevjerava očekivanja u temeljnom: psihodelični trip je čitatelju garantiran, a riječ je o mješavini krimića, grčke tragedije i futurizma, a s njim razgovara Branimira Lazarin.

Trumpov čovjek za Hrvatsku, nakon tri godine mandata, najavio je svoj odlazak. Ovo je oproštajni intervju za tiskane medije i izabrao je nas. Thank you, Mr. Ambassador. Od Gary Numana do Adele, Pixies, Radiohead, The Prodigy, Bauhaus...

Martin Mills, vlasnik Beggars Banquet grupe, o divu nezavisnog izdavaštva koji je zauvijek promijenio glazbenu industriju.

Miljenko Jergović piše: ‘’Porijeklo’ Saše Stanišića je književni događaj 2020. u Hrvatskoj, a onda i u svim onim zemljama u kojima će se prijevod Ande Bukvić čitati. Knjiga je to talenta i imaginacije, kakvih je uvijek i u svim vremenima malo.

Kultni album ‘Secret South’ benda gotičkog, country predznaka 16 Horsepower, objavljen prije točno 20 godina, sirov je i ruralan, može se tumačiti kao vizija ludog proroka, podjednako je eksplozivan koliko i smiren, sa stihovima kroz koje se protežu gotovo apokaliptični religijski motivi.

A mi donosimo priču o karizmatičnom glazbeniku Davidu Eugenu Edwardsu, miljeniku hrvatske alternativne scene, jednom odličnom albumu, dva odlična benda i jednoj nesvakidašnjoj karijeri. Za Express pišu; Tomislav Klauški, Emir Imamović Pirke, Josip Mlakić i drugi...