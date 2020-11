Najbolji tekstovi i prilozi iz Expressa - subotom u 24sata!

Nacionalna strategija koštala je puno, a kako i ne bi kad su oni koji su na njoj radili usput trošili na luksuz. U novom Expressu donosimo i reportažu o ustanovama uništenima u potresu, za koje se ne vidi svjetlo na kraju tunela

<p>Nacionalna razvojna strategija predstavljena je kao dokument na kojem su radili stručnjaci i koji će odrediti izgled zemlje 2030. Ali skupi dokument na kraju su mijenjali. </p><p>Bilo je tu svega. Od putovanja u daleke zemlje za usavršavanje i primjere, iako je nejasno kakve veze ima put u Dubai sa strategijom, preko bakanalija u Esplanadi, pa do toga da su neki stručnjaci radili potajno, u sivoj zoni, bez odobrenja svojih institucija. Umjesto da se svako poglavlje i cilj nezavisno i stručno procijene, to se nije radilo, nego je na brzinsku procjenu dan u konačnici cijeli dokument, a to se tako ne radi. Tu je onda sudjelovala i Martina Dalić kao konzultant Svjetske banke.... </p><p>- Trebamo se bojati onih koji se zaklinju u vjeru, a spremni su ubijati, a čini mi se da u politici dolazi doba klaunova-ubojica, recentna povijest se pretvorila u jeftini horor, a sad polako postaje i medicinski triler, kaže nam ugledni književnik u velikom intervjuu povodom izlaska svoje nove knjige ‘Putujuće kazalište’. </p><p>Milorad Pupovac u intervjuu o miru i pomirenju. Kaže da treba shvatiti kako mrziti Srbe nije domoljublje. Zajednička molitva katolika i pravoslavaca u Jasenovcu, postupno političko približavanje Zagreba i Beograda, Papin oprez prema kanonizaciji Stepinca... </p><p>Što se, zapravo, događa u trokutu Vatikana, Zagreba i Beograda? A to pišu Dalibor Milas i Emirat Asipi. Stručni tim Expressa gotovo osam mjeseci nakon razornog potresa ušao je u mnoge kulturne ustanove u Zagrebu, u kojima je situacija još alarmantna i ne vidi se svjetlo na kraju tunela. Šuta, prašina, građevinski radnici... To je slika naših ustanova. A kako teče obnova, kako će financirati i kad će građani moći uživati u umjetnosti, sve to čitajte u našim specijalnim reportažama koje vam donosimo svaki tjedan u Expressu.</p>