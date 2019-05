Najezda zmija u Zagrebu: 'Nije ništa čudno, vrijeme je parenja'

Čitatelji nam stalno šalju slike i videe zmija na raznim mjestima. Tako se dogodilo i jučer kada je čitateljica primijetila zmiju u hodniku jedne zagrebačke zgrade.

- Malo sam se uplašila, nisam ju tamo očekivala no uklonila sam ju uz pomoć kutije i metle - rekla je čitateljica koja je postupila onako kako preporučuje i stručnjak za gmazove.

- Radi se o bjelouški (natrix natrix), neotrovna vrsta - rekao je dr. sc. Dušan Jelić direktor Hrvatskog herpetološko društvo Hyla i predsjednik Hrvatskog instituta za biološku raznolikost.

Zanimalo nas je zašto su zmije toliko aktivne, a stručnjak za gmazove je imao spremne odgovore.

- Zapravo ovo nije neobična aktivnost zmija već uobičajena za ovo razdoblje jer je došlo vrijeme parenja. Kad se pare ne zanima ih puno okolina te ih zato ljudi češće viđaju nego inače. One zmije što građani vide oko kuća su mužjaci koji su izašli na otvoreno i traže svoju ženku za parenje - rekao je Jelić.

Doba parenja na kontinentalnom dijelu trajat će do sredine lipnja, a ova kiša i hladno vrijeme pogoduje zmijama i parenju. Možda se čini da su aktivne zbog hladnog vremena pa sad traže skrovište dok ne dođe sunce no za razliku od ljudi koji čine upravo to, zmije vole vlagu i hladnoću. Zapravo kiša i vlažno tlo je idealno za zmiju i njezino leglo.

Ova kiša pogoduje zmijama

- Zbog svoje fiziologije, zadržavanje vlage kod gmazova je najveći problem. Zmija ne može imati potomstvo u suhom razdoblju jer vlaga u zemlji mora bit 80 do 100% kako bi se iz jaja izlegle zmijice. Dakle ova kiša izuzetno pogoduje zmijama pa im je super došlo ovako vrijeme za razdoblje parenja. dodao je predsjednik Hrvatskog instituta za biološku raznolikost.

- Prve zmije iz jaja će se izleći sredinom kolovoza te će ih i tada biti puno no, jer su male ne primijete se toliko - naglašava Jelić.

U Zagrebu zmije s kojima se susretnu građani su neotrovne, ali u području Medvednice živi poskok. U svakom izlasku u prirodu i kamenjaru potrebno je obuti cipele do gležnja i duge hlače. Treba pripaziti i na ugrize od neotrovne zmije jer može doći do infekcije.

- Ako zmija uđe u auto ili garažu prvo što treba jest otvoriti vrata, maknuti se i zmija će sama otići. Ako osoba i dalje stoji u blizini gdje je zmija ona će se samo još dublje zavući. Zmije koje uđu u kuću su malo veći problem jer imaju više mjesta za sakriti se pa nas građani zovu u panici. Ono što je potrebno učiniti jest staviti nekakvu kutiju na bok i pomesti s metlom zmiju u kutiju. Tada ju se bez problema može iznijeti negdje u prirodu i pustiti - zaključio je Jelić.

Zmiju snimili i u centru grada

Zmiju su Zagrepčani snimili jučer i u Masarykovoj, u neposrednoj blizini HNK. Zmija je,pretpostavlja se, ispuzala iz obližnjeg šahta pa je, očito preplašena ljudima koji su se okupili, pokušala pobjeći. Radilo se bjelici (zamenis longissimus).

Ovakvi prizori nisu uopće neuobičajeni jer je Zagreb prepun parkova i šuma koje su njihovo prirodno stanište.