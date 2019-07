Najgore masovno ubojstvo u Japanu: Ubio 33 ljudi u studiju

Napadač je uzvikivao "umrite" dok je u četvrtak izlijevao gorivo po animacijskom studiju u Kyotu u Japanu nakon čega ga je zapalio, izvijestila je javna televizija NHK, a u požaru koji je uslijedio poginulo je najmanje 33 ljudi u najgorem masovnom ubojstvu u toj zemlji u posljednjih dvadeset godina.

Premijer Shinzo Abe na svom je Twitter profilu izrazio sućut obiteljima žrtava te rekao kako je za napad, u zemlji poznatoj po niskoj stopi kriminala, "teško pronaći riječi".

Policija je privela 41-godišnjeg muškarca koji je oko trokatne zgrade studija Kyoto Animation oko 10 sati ujutro izlijevao benzin i uzvikivao "umri", objavila je televizija NHK.

Dužnosnik vatrogasne službe Kyota priopćio je kako je 33 ljudi smrtno stradalo.

Foto: KYODO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vatra je zahvatila zgradu kroz čije se prozore širio crno-bijeli dim. Napad je jedno od najgorih masovnih ubojstava u Japanu od navodnog podmetnutog požara u zgradi u Tokiju 2001. godine.

Premijer je potvrdio kako je uzrok nesreće podmetnuti požar.

"Mnogo je ljudi danas ozlijeđeno i ubijeno u podmetnuom požaru u Kyotu", poručio je Abe u objavi na Twitteru. "Teško je pronaći riječi", napisao je.

Neke od žrtava pronađene su u studiju i na trećem katu, a drugi na stubištu koje vodi prema krovu, rekao je vatrogasni službenik. U bolnicu je prevezeno 36 ljudi, a desetero je u kritičnom stanju.

Napadač je ozlijeđen i pružena mu je pomoć u bolnici, zbog čega policija još nije mogla provesti sveobuhvatno ispitivanje, izvijestila je NHK.

Foto: KYODO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Policija iz Kyota odbila je komentirati slučaj.

Japanski studio proizvodi poznate serije poput "Sound! Euphonium", a film "Free! Road to the World - The Dream" trebao bi biti objavljen ovog mjeseca.

"Slomljen sam", rekao je novinarima izvršni direktor studija Hideaki Hatta. "Nepodnošljivo je pomisliti kako su ljudi koji su radili na razvoju japanske animacijske industrije izgubili živote na ovakav način ili su ozlijeđeni", rekao je.

Mnogi su iskazali podršku studiju na japanskim društvenim medijima objavljivanjem fotografija animacija uz hashtag "#PrayForKyoani", koristeći kraticu imena studija.

Foto: KYODO Kyodo/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Studio ima iznimno velik utjecaj na japansku animaciju koji nadmašuje popis radova koji su sami proizveli, rekao je filmski komentator iz Tokija, Yuichi Maeda.

"Iznimno su važni za animaciju u Japanu. Ovaj događaj bit će veliki udarac za japansku animacijsku industriju", rekao je Maeda.

Nasilni zločini relativno su rijetki u Japanu, no povremeni iznimno veliki incidenti potresli su zemlju.

Prije manje od dva mjeseca, muškarac je nožem napao skupinu učenica na autobusnom stajalištu u Kawasakiju, južno od Tokija, pri čemu je usmrtio jednu djevojčicu i oca druge te ozlijedio više od desetoro djece.

(kt)