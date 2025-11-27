Najgori požar od 1948. godine: 83 poginulih u Hong Kongu, uhitili šefove građevinske firme

Hongkonška policija u četvrtak je uhitila šefove građevinske tvrtke zbog sumnje na ubojstvo iz nehata u najgorem požaru u gradu u gotovo 80 godina, u kojem je poginulo najmanje 83 ljudi, a oko 300 se još uvijek vodi kao nestalo.

Vatrogasci su uglavnom ugasili požar koji je zahvatio stambeni kompleks Wang Fuk Court u sjevernom okrugu Tai Po, koji je bio u fazi obnove, obavijen bambusovim skelama.

Spasioci su se više od 24 sata borili s intenzivnom vrućinom i gustim dimom, pokušavajući doći do stanovnika koji su vjerojatno bili zarobljeni na gornjim katovima. Videozapis prikazuje vatrogasce s baterijskim lampama kako pretražuju karbonizirane ostatke tornjeva u četvrtak navečer.

Foto: Tyrone Siu

Policija je uhitila dva direktora i inženjerskog konzultanta tvrtke Prestige Construction, odgovorne za održavanje zgrada. Policija je izjavila da su uhićeni osumnjičeni za ubojstvo iz nehata zbog uporabe nesigurnih materijala.

"Imamo razloga vjerovati da je odgovorna tvrtka bila krajnje nemarna, što je dovelo do ove nesreće i prouzročilo nekontrolirano širenje požara, što pak je rezultiralo brojnim žrtvama", rekla je Eileen Chung, inspektorica hongkonške policije.

Tvrtka nije odgovorila na ponovljene pozive za komentar. Policija je u raciji zaplijenila dokumente za natječaje, popis zaposlenika, 14 računala i tri mobilna telefona, dodala je vlada.

Foto: Maxim Shemetov

Najgori požar od 1948.

Potvrđeni broj poginulih porastao je na 83 do ponoći u Hong Kongu u četvrtak, izvijestio je South China Morning Post, pozivajući se na vatrogasnu službu. Time je postao najsmrtonosniji požar u Hong Kongu od 1948., kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu.

U telegramu hongkonškom biskupu, kardinalu Stephenu Chow Sau-Yanu, papa Lav poslao je "duhovnu solidarnost svima koji pate od posljedica ove nesreće, posebno ozlijeđenima i obiteljima koje tuguju".

Reagirajući na najsmrtonosniji požar u Hong Kongu u 77 godina, izvršni upravitelj John Lee rekao je da će vlada osnovati fond od 300 milijuna hongkonških dolara (38,6 milijuna američkih dolara) za pomoć stanovnicima.

Druge noći nakon izbijanja požara, deseci evakuiranih postavili su madrace u obližnjem trgovačkom centru, a mnogi su rekli da bi službeni centri za evakuaciju trebali biti sačuvani za one kojima je potrebna veća pomoć.

Gusto naseljen kompleks u sjevernom okrugu Tai Po ima 2.000 stanova raspoređenih u osam blokova s preko 4.600 ljudi u gradu koji se suočava s kroničnim nedostatkom priuštivog stanovanja.

Policija je također izjavila da je pronašla pjenasti materijal za brtvljenje prozora na jednoj nepogođenoj zgradi. Gradski ured za razvoj razmatra zamjenu bambusovih skela metalnim skelama.

Kineski predsjednik Xi Jinping je pozvao na "sveopće napore" kako bi se požar ugasio i minimizirale žrtve i gubici, prenijela je državna kineska televizija CCTV.

Vodstvo vlade Hong Konga i Komunističke partije Kine brzo je reagiralo kako bi pokazalo da pridaju najveću važnost tragediji koja se smatra potencijalnim testom utjecaja Pekinga na poluautonomnu regiju.

Vrlo visoke cijene nekretnina u Hong Kongu dugo su izazivale nezadovoljstvo, a tragedija bi mogla potaknuti ogorčenje prema vlastima unatoč naporima da se pooštri politička i nacionalna sigurnosna kontrola.

Podaci o nestalim osobama prikupljaju se putem Google dokumenta, u kojem su detaljno opisani stanovnici pojedinih soba.

Hong Kong, jedan od najgušće naseljenih gradova na svijetu, prošaran je visokim stambenim kompleksima. Tai Po, blizu granice s kontinentalnom Kinom, etablirana je prigradska četvrt i dom je za oko 300.000 ljudi.

Kompleks, koji je u upotrebi od 1983., dio je programa subvencioniranog vlasništva koji financira država, prema podacima agencija za nekretnine, što predstavlja spas za obitelji srednje klase u gradu.