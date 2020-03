Najgori scenarij: Bez posla bi moglo ostati još 160.000 ljudi

Ako Vlada u potpunosti uvaži mjere inicijative 'Glas poduzetnika', do kraja godine otkaze bi moglo dobiti 150.000 ljudi, što je 250.000 manje u odnosu na najgori ishod prema kojem se u ovom trenutku ide.

Na čelu s uglednim ekonomskim i političkim analitičarom dr. sc. Vukom Vukovićem, inicijativa je izradila projekciju tri moguća scenarija koja očekuju hrvatske poduzetnike. U najgorem scenariju do kraja godine otkaz bi moglo dobiti gotovo 405.000 ljudi, a u 2021. bez posla bi moglo ostati još čak 160.000. Uzmu li se u obzir trenutne brojke, broj nezaposlenih bi sljedeće godine mogao doći do 700.000, a što je više od polovice trenutno zaposlenih.

U drugom scenariju koji slijedi mjere Vlade RH taj će šok biti samo djelomično ublažen. Prema procjenama analitičkog tima inicijative, čak 290.000 do kraja 2020. te dodanih 120.000 ljudi u 2021. moglo bi se suočiti s gubitkom radnog mjesta. Ako se to dogodi, ukupni broj nezaposlenih u 2021. penje se na 550 tisuća.

- Procjena je to na temelju negativne reakcije većine tvrtki na predložene mjere odgode koje nikome ne donose sigurnost u planiranju poslovne 2020. ni 2021. Ipak dio tvrtki neće imati izbora i morati će uzimati kredite, no u svakom slučaju morat će reagirati sa otpuštanjima koja su u ovom trenutku neizbježna - govore iz inicijative i dodaju kako Vladin scenarij dovodi do snažnog rasta deficita proračuna.

Kao glavni uzrok tome navode neadekvatan paket mjera pomoći gospodarstvu te izostanak jačih rezova na rashodovnoj strani proračuna.

- Procjenjujemo da bi deficit proračuna u 2020. mogao u tom slučaju iznositi gotovo 39 milijardi kuna ili gotovo 10% BDP-a. U 2021. deficit se smanjuje zbog stopiranja subvencija plaća i poreznih odgoda, ali je i dalje visokih 27 milijardi ili 6.8% BDP-a - napominju.

U trećem scenariju, u kojem Vlada u potpunosti usvaja mjere inicijative, trošak krize na radna mjesta može biti bitno ublažen i može dosegnuti 150.000 u 2020. i još 60.000 u 2021. To znači da ćemo 2020. završiti s ukupno 290.000, a 2021. s 350.000 nezaposlenih. Nakon toga, prema projekcijama inicijative, kreće znatno jači ekonomski oporavak jer je veliki broj tvrtki spašen od propasti.

- U ovom scenariju prihvaćanja naših mjera deficit proračuna bit će nešto manji 2020., oko 25 milijardi kuna, odnosno do 6.4% BDP-a, a već 2021. smanjit će se na 3 milijarde (0.8% BDP-a) zbog pretpostavke puno bržeg oporavka privatnog sektora - naglašavaju iz inicijative i dodaju kako je u sva tri scenarija za 2021. je uračunat i učinak pada zaposlenosti i u privatnom i u javnom sektoru.

Kriza će bez sumnje imati negativan učinak na zaposlenost u svakom scenariju, stoga je cilj inicijative 'Glas poduzetnika' da se maksimalno smanji rizik najgoreg scenarija.

- Vlada u ovom trenutku ne razumije kaskadni učinak na ekonomiju koji će prouzročiti njihove neadekvatne mjere. Osim toga Vlada niti u jednom trenutku javnosti nije dala informaciju o vlastitim projekcijama i na temelju kojih podataka, predviđanja i simulacija su donesene njihove odluke. Dok to ne pokažu javnosti, ostaju naše projekcije, limitirane sa pristupom službenim podacima, ali prilagođene sa anketama prema članovima inicijative i osluškivanju učinaka u realnom vremenu - zaključuju iz inicijative.

'Glas poduzetnika' dosad je okupio gotovo 60.000 tvrtki, obrta i njihovih zaposlenika te samozaposlenih. Uz podršku tvrtki i obrta koji su u 2019. ostvarili više od 11 milijardi kuna prihoda, njezin je cilj je očuvati egzistenciju što većeg broja zaposlenika i poduzetnika, ali i hrvatskog gospodarstva od potencijalne višegodišnje krize.