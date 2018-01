'Najjača su mi sorta fakultetski obrazovani krkani intelektualci'

Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke, nije normalno bilo kakve majke da se psuju, nije normalno da se nekome prijeti vješanjem na trgu bana Jelačića, nije normalno da se nekome prijeti klanjem i da nitko na to ne reagira čak i vi koji to slušate i čitate, pa vam je i to smiješno. Dajte malo razmislite što vam se to događa u glavi, rekao je između ostalog Aleksandar Stanković u svom komentaru na kraju emisije Nedjeljom u dva.

Foto: screenshot/HRT

- Inače, najjača sorta su mi oni fakultetski obrazovani krkani intelektualci koji bace neko malo huškanje na Fejsu pa onda sladostrasno uživaju kad im kojekakvi besprizornici to odobravaju nabijajući na kolac, vrijeđajući zamišljene neprijatelje. Svi vi koji se tako iživljavate u medijima i na društvenim mrežama dajte bar na trenutak razmislite tko vas je učio da drugima psujete majke, da drugima prijetite ubojstvom - rekao je Stanković u svome komentaru.

- Nije normalno da na psovanje i prijetnje smrću na društvenim mrežama i u javnom prostoru nitko ne odgovara. Država može i mora sankcionirati medije koji dopuštaju i potiču iživljavanje nad drugima. Portali koji u komentarima prenose prijetnje moraju biti sankcionirani - nastavio je pa zaključio.

- Evo prijedloga: kada se prijeti, kada se huška i drastično vrijeđa druge ljude - zabranite sve komentare ispod tekstova na mjesec dana. Ako se to opet ponovi, kaznite nakladnika sa 100 tisuća kuna, neće se ponavljati - rekao je Stanković koji je pred kamere stao s transparentom "Zaustavite mržnju u medijima".

Voditelj je apelirao na Sabor, Vladu, političke stranke i HND da zakonskim prijedlogom o elektroničkim medijima napokon stanu na kraj nesnošljivosti u medijima.