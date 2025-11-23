Obavijesti

HOROR NA ULICAMA

Najkrvavija operacija protiv droge u Brazilu: Poginulo pet policajaca i 122 ljudi

Piše HINA.,
Foto: Reuters

Policijska operacija bila je usmjerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila...

Civilna policija Rio de Janeira potvrdila je u subotu da je preminuo još jedan policajac ranjen u najsmrtonosnijoj brazilskoj operaciji protiv droge, čime je broj poginulih policajaca u toj akciji porastao na pet.

To je najveći broj poginulih policajaca ikad zabilježen u nekoj raciji u toj zemlji, prenosi Reuters.

NOVO POVLAČENJE Trump ukinuo carine Brazilu na kavu, govedinu, kakao i voće
Trump ukinuo carine Brazilu na kavu, govedinu, kakao i voće

U operaciji, provedenoj 28. listopada u kompleksima favela Penha i Alemao na sjeveru Rio de Janeira ukupno je poginulo 122 ljudi.

Guverner Claudio Castro pozdravio je raciju kao uspješnu, ali su skupine za ljudska prava osudile sigurnosne snage, navodeći zapanjujući broj poginulih i ono što opisuju kao pretjeranu brutalnost.

Policijska operacija bila je usmjerena na članove Comando Vermelho, dugogodišnje kriminalne organizacije koja ima uporište u Riju i drugim regijama Brazila.

