'Najluđe' nagrađujemo! Šaljite nam fotke i videa kako se vi i ekipa nabrijavate za Engleze...

Svjetsko prvenstvo je krenulo, ali za Hrvatsku prava priča počinje sada. Vatreni otvaraju svoj put utakmicom protiv Engleske, u srijedu, 17. lipnja, u 22 sata po hrvatskom vremenu u Dallasu. Veliki suparnik, velika pozornica i nova prilika za generaciju koja nas je već navikla na čuda.

Iz Rusije su donijeli srebro, iz Katara broncu, a sada ponovno kreće ono naše posebno vrijeme: dresovi iz ormara, zastave na balkonima, društvo pred televizorom, kockice na licu, navijačke tetovaže, pjesma, nervoza, nada i srce koje lupa jače čim krene himna.

Zato nam pokažite kako se vi spremate za utakmicu. Šaljite nam fotografije i snimke svojih navijačkih priprema, okupljanja s obitelji i prijateljima, uređenih dnevnih boravaka, terasa, kvartova, kafića, automobila, kućnih ljubimaca u kockicama, ludih rekvizita i navijačkih modnih kombinacija.

Pustite mašti na volju, jer kad igra Hrvatska, navija se iz sveg glasa i iz svakog kutka zemlje.

Najbolje fotografije, snimke i navijačke priče mogu osvojiti mjesečne ili godišnje pretplate na Oranž.

Vatreni, sretno! A mi čekamo vaše navijačke kombinacije.

Ajmooo, Hrvatska!

