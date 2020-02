Tajlandski vojnik ubio 12 ljudi, drži taoce u trgovačkom centru

Vojnik Jakraphanth Thomma je najprije ubio svog nadređenog i dvojicu kolega u vojnom kampusu, a potom je ukrao vozilo i zaputio se u trgovački centar u gradu Koratu na sjeveroistoku Tajlanda, piše BBC.

A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand #shooting pic.twitter.com/k1T0qXgucx — Reality Index (@Reality_Index) February 8, 2020

U trgovačkom centru pucao je po civilima, a mediji javljaju kako je ubio najmanje 12 ljudi i mnoge ranio.

A gas canister exploded outside the T21 mall in Korat during the shooting rampage.

#Thailand pic.twitter.com/XTP7eTkKgi — Pakistani Hawk (@SirajMumin) February 8, 2020

Trenutačno se još skriva u podrumu trgovačkog centra i uzeo je taoce.

Na Twitteru je objavljeno kako je s Facebooka uklonjen video na kojem je vojnik navodno preko Facebook Livea prenosio pokolj, a Twitterom su se počele širiti snimke na kojima vidimo vojnika kako puca po ljudima.

At least 12 people killed when a Thai soldier start shooting at cars and people in Korat. #Thailand pic.twitter.com/NaXaN237Dv — De Re Militari (@remilitari) February 8, 2020

