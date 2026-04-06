Najmanje 19 mrtvih u napadima na Iran, gađali sveučilište Šarif

Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 20 je ozlijeđeno u američkim i izraelskim zračnim napadima u blizini Teherana, izvijestila je u ponedjeljak iranska državna novinska agencija IRNA koja navodi da je u ponedjeljak bombardirano sveučilište u iranskome glavnom gradu.

Dvije trokatnice potpuno su uništene u stambenom području jugozapadno od Teherana, izvijestila je IRNA, pozivajući se na lokalnu vatrogasnu postrojbu. Nekoliko tijela izvučeno je iz ruševina. Šestero djece ubijeno je u napadima, izvijestila je novinska agencija Tasnim, navodeći da su tri djevojčice i tri dječaka mlađi od 10 godina.

U Teheranu je napadnuto još jedno sveučilište, izvijestila je u ponedjeljak IRNA koju prenosi agencija dpa, u napadu nekoliko dana nakon što je jedno od vodećih sveučilišta u zemlji također pogođeno u glavnom gradu.

Sveučilište Šarif pogođeno je tijekom američko-izraelskih napada, navodi se u izvješću.

Rektor sveučilišta Masud Tadžriši oštro je osudio zračni napad i rekao da je „sveučilište Šarif akademska institucija čija je misija na području kulture i širenja znanja“, citirali su rektorovu izjavu iranski mediji. U napadu nije bilo žrtava.

Iranski prvi potpredsjednik Mohamed Reza Aref rekao je da su u napadu korištene bombe za uništavanje bunkera, što je nazvao „simbolom ludila i neznanja“ američkog predsjednika Donalda Trumpa.

„On ne razumije da iransko znanje ne leži u betonu“, citirali su ga iranski mediji. „Pravi bedem je volja naših profesora“, dodao je.

Najnoviji udarac dolazi nakon što su medicinski istraživački institut i laboratorijska zgrada Sveučilišta Šahid Behešti u Teheranu gotovo potpuno uništeni u napadu u petak.

Iransko ministarstvo znanosti u petak je objavilo da je u američko-izraelskim napadima do sada pogođeno više od 30 sveučilišta diljem Irana.

Brz kraj sukoba nije na vidiku nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započeli napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i arapske države u Zaljevu i gotovo potpuno zaustavio prolaz kroz Hormuški tjesnac.