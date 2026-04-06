NASTAVAK NAPADA U REGIJI

Najmanje 19 mrtvih u napadima na Iran, gađali sveučilište Šarif

Piše Tin Žigić,
Foto: 2026 PLANET LABS PBC

Teheran u plamenu! Dvije trokatnice uništene, šestero djece poginulo. Sveučilišta pod napadima SAD-a i Izraela. Iranski odgovor raketama, Hormuški tjesnac gotovo blokiran.

Najmanje 19 ljudi je ubijeno, a 20 je ozlijeđeno u američkim i izraelskim zračnim napadima u blizini Teherana, izvijestila je u ponedjeljak iranska državna novinska agencija IRNA koja navodi da je u ponedjeljak bombardirano sveučilište u iranskome glavnom gradu.

Dvije trokatnice potpuno su uništene u stambenom području jugozapadno od Teherana, izvijestila je IRNA, pozivajući se na lokalnu vatrogasnu postrojbu. Nekoliko tijela izvučeno je iz ruševina. Šestero djece ubijeno je u napadima, izvijestila je novinska agencija Tasnim, navodeći da su tri djevojčice i tri dječaka mlađi od 10 godina.

AXIOS SAD i Iran preko posrednika pregovaraju o miru od 45 dana
SAD i Iran preko posrednika pregovaraju o miru od 45 dana
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE 'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

U Teheranu je napadnuto još jedno sveučilište, izvijestila je u ponedjeljak IRNA koju prenosi agencija dpa, u napadu nekoliko dana nakon što je jedno od vodećih sveučilišta u zemlji također pogođeno u glavnom gradu.

Sveučilište Šarif pogođeno je tijekom američko-izraelskih napada, navodi se u izvješću.

Rektor sveučilišta Masud Tadžriši oštro je osudio zračni napad i rekao da je „sveučilište Šarif  akademska institucija čija je misija na području kulture i širenja znanja“, citirali su rektorovu izjavu iranski mediji. U napadu nije bilo žrtava.

Iranski prvi potpredsjednik Mohamed Reza Aref rekao je da su u napadu korištene bombe za uništavanje bunkera, što je nazvao „simbolom ludila i neznanja“ američkog predsjednika Donalda Trumpa.

A DEFICIT I DALJE BUJA Trump želi rekordni proračun za vojsku, ostalima veliki rezovi
Trump želi rekordni proračun za vojsku, ostalima veliki rezovi
NASTAVAK PREGOVORA Trump: 'Do sporazuma s Iranom možemo već sutra, ali mogu i sve dignuti u zrak i uzeti naftu'
Trump: 'Do sporazuma s Iranom možemo već sutra, ali mogu i sve dignuti u zrak i uzeti naftu'

„On ne razumije da iransko znanje ne leži u betonu“, citirali su ga iranski mediji. „Pravi bedem je volja naših profesora“, dodao je.

Najnoviji udarac dolazi nakon što su medicinski istraživački institut i laboratorijska zgrada Sveučilišta Šahid Behešti u Teheranu gotovo potpuno uništeni u napadu u petak.

Iransko ministarstvo znanosti u petak je objavilo da je u američko-izraelskim napadima do sada pogođeno više od 30 sveučilišta diljem Irana.

Brz kraj sukoba nije na vidiku nakon što su Sjedinjene Države i Izrael započeli napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio raketnim napadima na Izrael i arapske države u Zaljevu i gotovo potpuno zaustavio prolaz kroz Hormuški tjesnac.

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...
Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'
TUŽNA VIJEST

Preminuo Vlatko Cvrtila (60): 'Počivali u miru, profesore!'

Bio je omiljeni profesor na FPZG-u i Vernu kojeg pamte generacije studenata te uvaženi stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose
'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'
DETALJI (NE)MOGUĆE MISIJE

'Pilot srušenog F-15 skrivao se u pukotini na planini. Padale su bombe, CIA je odvraćala Irance'

Časnik za oružane sustave oborenog F-15E Strike Eagle teško ozlijeđen čekao je dolazak američkih komandosa i trudio se izbjeći detekciju. Trump: 'Nevjerojatna akcija!'

