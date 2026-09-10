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TRAJE POTRAGA ZA NESTALIMA

Najmanje 20 ljudi poginulo u požaru na teretnom brodu u kineskom brodogradilištu

Piše HINA,
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Najmanje 20 ljudi poginulo u požaru na teretnom brodu u kineskom brodogradilištu
Foto: X
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U požaru koji je izbio tijekom radova na remontu teretnog broda u kineskom brodogradilištu, poginulo je najmanje 20 ljudi, dok se pet osoba još uvijek smatra nestalima.

Najmanje 20 ljudi poginulo je u četvrtak u požaru na stranom teretnom brodu koji je bio na remontu u državnom brodogradilištu u istočnom kineskom gradu Qingdaou, dok se pet osoba još smatra nestalima, izvijestili su kineski državni mediji. Požar je izbio oko 11.15 sati u brodogradilištu Qingdao Beihai tijekom radova na remontu i inspekciji, objavila je državna novinska agencija Xinhua. Od 42 osobe koje su se nalazile na brodu, njih 12 je sigurno evakuirano, dok je petero ozlijeđenih prevezeno u bolnicu.

Požar je ugašen u ranim poslijepodnevnim satima, izvijestili su državni mediji.

Na fotografiji s mjesta događaja koju je objavila Xinhua vidi se da je riječ o brodu Ocean Melody. Prema podacima LSEG-a o praćenju plovila, riječ je o 20 godina starom brodu za prijevoz rasutog tereta pod zastavom Liberije, kojim upravlja Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, dok je kao registrirani vlasnik naveden Huili Shipping Co Ltd.

Brod je u kinesko brodogradilište u Qingdaou stigao 31. kolovoza i ondje je ostao od tada, pokazuju podaci LSEG-a.

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Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na intenziviranje napora u potrazi i spašavanju, brzu istragu te utvrđivanje odgovornosti, izvijestila je Xinhua.

Brodogradilište je pod kontrolom državne kompanije China State Shipbuilding Corporation (CSSC), jednog od najvećih brodograđevnih poduzeća na svijetu.

CSSC za sebe navodi da je glavni kineski proizvođač ratnih brodova te najveći kineski projektant i graditelj brodova i pomorske opreme.

Prema obavijesti o zapošljavanju koju je 2022. objavila jedinica brodogradilišta u Qingdaou u vlasništvu CSSC-a, brodogradilište ima godišnji kapacitet gradnje brodova od tri milijuna tona nosivosti te može godišnje obaviti remont 212 plovila.

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