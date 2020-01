Najmanje 22 mrtvih i 1000 ozlijeđenih u potresu u Turskoj

Najmanje je trideset ljudi ostalo pod ruševinama nakon snažnog potresa magnitude 6,8 koji je u petak oko 20.55 sati (18.55 sati po srednjoeuropskom vremenu) pogodio okrug Sivrice, u pokrajini Elazigu.

AFAD, vladina agencija za katastrofe, objavila je u subotu ujutro na Twitteru da je iz ruševina dosad spašeno petero preživjelih.

Među njima je i trudnica koja je desetak sati bila pod ruševinama, objavila je državna agencija Anadolu.

#Turkey #Earthquake ▪️ Centered in #Elazig ▪️ 6.8 magnitude ▪️ 17 dead so far 225 wounded About 100 building damaged lots of collapsed pic.twitter.com/d6osiT3f7R

- Bilo je strašno, zgrada se počela rušiti a mi smo istrčali van. Sada smo na farmi izvan grada . rekao je za AFP Melahat Can (47), stanovnik Elaziga.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da će se "poduzeti sve potrebne mjere" kako bi se pomoglo stradalom području i da je onamo poslao neke ministre.

- Preko naših ustanova, napose AFAD-a i Crvenog polumjeseca, prisutni smo u narodu - objavio je na Twitteru.

Sportske dvorane, škole i knjižnice otvorile su vrata svima koji su pobjegli iz svog doma, objavile su vlasti.

Earthquake has struck central Turkey..

Pakistani millet stand with Turkey in this difficult time.....

Our prayers go out for you brothers...#earthquake #Turkey pic.twitter.com/yrNSamoigR