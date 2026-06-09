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ŽESTOK NOĆNI NAPAD

Najmanje četvero poginulih, Rusi gađali Harkivsku regiju

Piše HINA,
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Najmanje četvero poginulih, Rusi gađali Harkivsku regiju
Foto: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Otkako je započela masovna ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022., u toj je zemlji ubijeno najmanje 15.850 civila, a 44.800 ih je ozlijeđeno, prema podacima UN-a iz travnja.

U ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju u istočnoj Ukrajini ubijene su četiri osobe, a ozlijeđeno ih je još oko 15, rekao je guverner regije Oleh Sinehubov u utorak na Telegramu, dodajući da hitne službe rade na gašenju požara. U Čugujevu su u "neprijateljskom napadu" ubijene tri žene u dobi od 22, 56 i 70 godina, kao i 56-godišnji muškarac, rekao je Sinehubov.

U gradu Harkivu u zračnim je napadima ozlijeđeno 15 osoba, dodao je.

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Rusko bombardiranje stambenih područja Ukrajine gotovo svakodnevno odnosi živote. Kijev uzvraća redovitim napadima na ciljeve na okupiranom, ali i na ruskom teritoriju.

Otkako je započela masovna ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022., u toj je zemlji ubijeno najmanje 15.850 civila, a 44.800 ih je ozlijeđeno, prema podacima UN-a iz travnja.

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Najnoviji su napadi uslijedili dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraćao u Kijev iz Londona, gdje je s čelnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke razgovarao o tome kako nastaviti s rješavanjem ovog rata koji traje već više od četiri godine.

Mirovni napori između Ukrajine i Rusije u kojima posreduje SAD-a zapali su u zastoj budući da je Washington sada usredotočen na rješavanje svojeg rata s Iranom.

Zelenski je u ponedjeljak rekao da je imao "pozitivan" razgovor s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, pohvalivši, kako je rekao, njihovu spremnost da rade na rješenju rata u Ukrajini u nadolazećim tjednima.

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