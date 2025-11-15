Obavijesti

News

SKORO 30 RANJENIH

Najmanje devet mrtvih u Indiji: U policijskoj postaji eksplodirao eksploziv koji su zaplijenili

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Najmanje devet mrtvih u Indiji: U policijskoj postaji eksplodirao eksploziv koji su zaplijenili
3
Foto: Sharafat Ali

Većina poginulih bili su policijski službenici, među kojima i forenzičari koji su pregledavali eksploziv, rekli su izvori koji nisu željeli biti imenovani. Neki od ozlijeđenih u kritičnom su stanju, podijelili su.

Najmanje devet osoba je poginulo, a 29 ozlijeđeno kada je hrpa zaplijenjenog eksploziva eksplodirala u policijskoj postaji u indijskom dijelu Kašmira kasno u petak, rekli su policijski izvori, nekoliko dana nakon što je u eksploziji automobila u New Delhiju poginulo osam osoba.

Aftermath of an explosion at a police station in Kashmir
Foto: Sharafat Ali

"Identifikacija tijela još je u tijeku jer su neka potpuno izgorjela", rekao je jedan od izvora.

"Intenzitet eksplozije bio je takav da su neki dijelovi tijela pronađeni oko obližnjih kuća, oko 100-200 metara od policijske postaje", kažu.

Eksplozija se dogodila četiri dana nakon smrtonosne eksplozije automobila u indijskoj prijestolnici New Delhiju u kojoj je poginulo najmanje osam ljudi u „terorističkom incidentu“, kako ga je nazvala vlada.

Aftermath of an explosion at a police station in Kashmir
Foto: Sharafat Ali

Susjedi Indija i Pakistan, koji oboje posjeduju nuklearno oružje, desetljećima povremeno ratuju oko sporne regije Kašmir, na koju obje zemlje u cijelosti polažu pravo, a u kojoj svaka djelomično vlada.

