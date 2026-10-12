Najmanje jedna osoba poginula u novim napadima Hutista na zračne luke u Saudijskoj Arabiji

Najmanje jedna osoba poginula je u napadu na međunarodnu zračnu luku u saudijskoj prijestolnici Rijadu, priopćila je u ponedjeljak saudijska uprava civilnog zrakoplovstva.

Pakistanski državljanin ubijen je u napadu u nedjelju navečer, a najmanje 11 osoba je ozlijeđeno, priopćile su vlasti u objavi na mreži X.

Napad je prouzročio materijalnu štetu, čiji se opseg procjenjuje, priopćile su vlasti.

To je bio drugi napad na zračnu luku u zadnja dva dana, s najmanje 12 poginulih i više od 300 ozlijeđenih u napadu u subotu.

Uprava za zrakoplovstvo također je izvijestila o napadu na zračnu luku Kralj Fahd u Dammamu u nedjelju koji je prouzročio štetu.

Jemenski pobunjenici hutisti preuzeli su odgovornost za napade i upozorili da su zračne luke i zračni prostor kraljevstva "legitimne mete" za miliciju povezanu s Iranom, s izuzetkom Meke i Medine, koje su mjesta sveta za muslimane.

Hutisti su izjavili da su u prethodna 24 sata izveli četiri napada u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke rakete, krstareće rakete i dronove.

Prema njihovom izvješću, mete su uključivale dvije zračne luke, plinsko postrojenje i rafineriju nafte u vlasništvu državne naftne tvrtke Aramco. Milicija je izjavila da je Saudijska Arabija u tom razdoblju izvela više od 120 zračnih napada na jemenski glavni grad Sanu i druge pokrajine. Nije bilo moguće neovisno provjeriti ove tvrdnje.

Savezničke države takozvane R4 skupine - Turska, Egipat, Pakistan i Saudijska Arabija - zajednički su osudile napade Hutijeve milicije kao "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kraljevine" ocijenivši da se radi o "opasnoj eskalaciji koja se ne može opravdati ili prihvatiti ni pod kojim izgovorom".

Hutisti se bore protiv međunarodno priznate jemenske vlade više od desetljeća. Primirje postignuto 2022. godine uglavnom je zamrznulo sukob, ali nije uspjelo utrti put trajnom miru.

Borbe su se nedavno ponovno rasplamsale u kontekstu šireg rata u koji je uključen Iran, što je dodatno produbilo humanitarnu krizu u Jemenu.

Saudijska Arabija, jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, prethodno je okrivila hutiste za napade na civilne objekte u kraljevstvu i pokrenula odmazdne napade na pobunjeničke ciljeve u Jemenu.